VIDEO ELFSBORG ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Borås Arena l’Elfsborg sconfigge la Roma per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallorossi iniziano la sfida in maniera arrembante affacciandosi immediatamente in zona offensiva con uno spunto insidioso di Angeliño, il quale non pesca Shomurodov sul più bello già al 3′ a causa dell’intervento di Pettersson.

Nemmeno Celik, raccogliendo un cross di Paredes, capitalizza all’8′ sparando largo con un colpo di testa. I minuti passano e gli svedesi cominciano a crescere chiamando in causa Svilar con Arber Zeneli al 17′ e con Henriksson al 18′. I capitolini non sembrano altrettanto efficaci con Soule sia al 19′ che al 38′, con Shomurodov al 28′ e Pisilli si guadagna solo un corner al 34′ prima che Svilar torni ad essere decisivo su Arber Zneli al 41′ ma i gialloneri sbloccano comunque il risultato al 44′ grazie al gol messo a segno da Baidoo trasformando un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano commesso da Baldanzi, ravvisato con l’ausilio del VAR.

Nel secondo tempo la Roma pare rientrare sul terreno di gioco con l’atteggiamento giusto per andare a caccia dell’eventuale pareggio a giudicare dalle sortite offensive provate da un impreciso Abdulhamid al 49′ e da Angelino al 53′, sugli sviluppi di un calcio di piazzato battuto da Paredes. Nel finale le forze fresche provenienti dalla panchina risollevano gli uomini di Juric in fase d’attacco sebbene il capitano Pellegrini, subentrato nella ripresa, centri solo la traversa all’83’ dopo aver anche sparato il pallone sull’esterno della rete al 76′.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro estone Kristo Tohver ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Qasem al 35′, Hult al 52′ ed A. Zeneli al 60′ da un lato, Dybala al 90’+5′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno del torneo permettono all’Elfsborg di salire a quota 3 nella classifica dell’Europa League scavalcando i diretti rivali di giornata della Roma, rimasti appunto bloccati con un solo punto.

VIDEO ELFSBORG ROMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS