Video/ Empoli Ascoli (1-1): highlights e gol. Moreo segna e salva sulla linea

Da quando è arrivato Sottil, l’Ascoli ha conquistato 4 punti nelle ultime 2 partite, davvero notevole se si considera che li ha ottenuti contro SPAL ed Empoli (due squadre che lottano per tornare in Serie A) e che nelle prime 14 giornate del campionato di Serie B il Picchio ne aveva racimolati appena 6. Il video con gli highlights del match che si è concluso sul risultato finale di 1-1 si apre con il gol di Bajic che sblocca la contesa quando non sono trascorsi nemmeno 120 secondi dal fischio d’inizio del signor Camplone. Sabiri come al solito trova un corridoio che vede solo lui e serve il compagno bosniaco che mantiene il sangue freddo e trafigge Brignoli, peccato non non si ripeta a inizio ripresa quando manca clamorosamente l’appuntamento con la doppietta e consente ai toscani di rimanere in partita. Non è serata per Mancuso e La Mantia che non vedrebbero la porta di Leali neppure se tirassero da un metro, fortunatamente per Dionisi chi è particolarmente ispirato è Moreo che prima pareggia i conti direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo e poi compie un salvataggio sulla linea miracoloso impedendo a Chiricò di riportare avanti i marchigiani. Nell’azione il centrocampista si infortuna al ginocchio ed esce zoppicando, speriamo non sia nulla di grave per lui, sarebbe una grossa perdita per la nuova capolista che ha agganciato in vetta la Salernitana uscita con le ossa rotte dallo scontro con il Monza di Balotelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI ASCOLI (1-1)

VIDEO EMPOLI ASCOLI 1-1, LE DICHIARAZIONI

Uno dei migliori in campo per l’Ascoli è stato indubbiamente Danilo Quaranta: “Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, peccato non essere riusciti a strappare i tre punti ma abbiamo dimostrato di aver cambiato finalmente passo grazie al nuovo mister che ha saputo scuoterci e tirar fuori il meglio da ciascun componente del gruppo. In ogni caso portiamo a casa un pareggio importante ottenuto su uno dei campi più difficili della categoria e dobbiamo esserne fieri, nel finale abbiamo sofferto un po’ ma non ci siamo mai disuniti stringendo i denti fino al triplice fischio. Dobbiamo continuare così, da domani torneremo al lavoro per preparare la prossima partita, in allenamento diamo il massimo e nessuno si risparmia, tutti noi abbiamo acquisito una nuova consapevolezza e personalmente sono fiducioso sul prosieguo della stagione”.

VIDEO EMPOLI ASCOLI 1-1, IL TABELLINO

EMPOLI-ASCOLI 1-1 (0-1)

EMPOLI (4-4-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski (89’ Olivieri), Stulac (83’ Ricci), Haas, Moreo (83’ Matos); Mancuso (60’ Bajrami), La Mantia. All. Alessio Dionisi.

ASCOLI (4-4-2): Leali; Tofanari (73’ Corbo), Brosco, Quaranta, Pucino; Gerbo, Buchel, Saric, Sabiri (65’ Chiricò); Pierini (65’ Eramo), Bajic (73’ Tupta). All. Andrea Sottil.

ARBITRO: Giacomo Camplone (Sez. di Pescara).

AMMONITI: 40’ Sabiri (A), 52’ Stulac (E), 66’ Buchel (A), 79’ Chiricò (A), 79’ Eramo (A).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 2’ Bajic (A), 72’ Moreo (E).



