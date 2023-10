Video/ Empoli Atalanta (0-3) gol e highlights: un super Scamacca trascina la Dea (30 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS EMPOLI ATALANTA: SINTESI

Uno Scamacca in grandissima forma, doppietta e assist per Koopmeiners, trascina l’Atalanta al Castellani contro l’Empoli. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Marin prova a servire Caputo, chiude Djimsiti. Cross in mezzo per Cancellieri, grande chiusura di Scalvini. Scamacca! Sul servizio di Lookman Scamacca aggancia in area e sigla di tacco, grandissimo gol! Empoli che prova a reagire dopo il gol subito, alzano il ritmo ora i padroni di casa. Atalanta che attacca ma Ederson è impreciso nell’ultimo passaggio. Marin calcia da lontano, Musso controlla l’uscita della sfera che non trova la porta. Koopmeiners per Scamacca che calcia in area e trova il palo! Hateboer per Scamacca che va di testa, Berisha salva. Ruggeri con il sinistro, ancora bravo Berisha. Hateboer in mezzo, Ederson la mette alta, Atalanta che continua ad attaccare. Koopmeiners! Raddoppia l’Atalanta! Scamacca controlla in area e scarica per il centrocampista olandese che non lascia scampo a Berisha, monologo dell’Atalanta. Maleh viene ammonito per proteste. Cambiaghi con il sinistro, tiro debole. Giallo per Cacace dopo il fallo su Koopmeiners. Termina la prima frazione di gara.

Cancellieri in mezzi, non ci arriva nessuno. Koopmeiners prova il cross ma viene chiuso in angolo. Scamacca! Tris dell’Atalanta! Empoli che perde palla in uscita, De Roon appoggia Scamacca che batte Berisha sul suo palo. Occasione anche per Scamacca che in area non trova la tripletta. Cambiaghi entra in area e spara su Musso! Scamacca con il sinistro, la palla sbatte contro la traversa! Il centravanti di Gasperini sta giocando una partita superlativa. Gyasi commette fallo su De Roon e si prende il giallo. Toloi di testa da angolo, sfera che non trova la porta. Maleh prova da centrocampo, palla fuori. Nell’Atalanta entra anche Muriel per Lookman. Grandissima occasione di Fazzini che in area non trova la porta ma una deviazione in angolo. Maldini da lontano, conclusione imprecisa. Fallo di Fazzini su Ederson, arriva il giallo. Occasione per Gyasi in area, un tentativo tra un tiro e un suggerimento per un compagno, palla fuori. Termina un match dominato dall’Atalanta.

EMPOLI ATALANTA, IL TABELLINO

Reti 5′ e 51′ Scamacca (A), 29′ Koopmeiners (A)

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63′ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82′ Bastoni), Grassi, Maleh (74′ Fazzini); Cambiaghi (63′ Gyasi), Caputo, Cancellieri (74′ Maldini).

A disp. Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Ranocchia, Kovalenko, Shpendi

All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (87′ Bakker); Koopmeiners (66′ Pasalic); Lookman (76′ Muriel), Scamacca (66′ De Ketelaere).

A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Zortea, Holm, Adopo, Miranchuk.

All: Gasperini.

Arbitro: Massimi di Termoli

Assitenti: Dei Giudici-Yoshikawa

IV Uomo: Ferrieri Caputi

VAR: Serra

AVAR: Gariglio

NOTE: Ammoniti: Maleh (E), Cacace (E), Gyasi (E), Fazzini (E)

Recupero: 1′; 4′

