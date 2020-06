Video/ Empoli Benevento (0-0): highlights. Festa rimandata per i sanniti (Serie B)

Nessun gol nel video con gli highlights di Empoli Benevento 0-0, e soprattutto nessuna festa per il ritorno in Serie A. Al Castellani gli uomini di Inzaghi erano pronti a festeggiare la promozione con otto giornate di anticipo, al termine di una stagione letteralmente dominata dove i sanniti hanno letteralmente fatto il vuoto rifilando distacchi abissali alle dirette rivali. Anche il pareggio sarebbe bastato se lo Spezia non avesse messo i bastoni tra le ruote battendo in rimonta il Chievo, poiché il Frosinone ha perso malamente contro il Cittadella. La certezza aritmetica potrebbe comunque arrivare tra pochi giorni contro la Juve Stabia ma ai giocatori del Benevento avrebbe comunque fatto piacere togliersi subito il pensiero, al primo match point. I toscani di Marino hanno cercato in tutte le maniere di non stendere il tappeto rosso agli avversari, con Ciciretti e Tutino che provano a far danni sia sulle corsie esterne che sulle vie centrali, vietato abbassare la guardia per Montipò che come al solito mantiene la porta inviolata anche grazie all’aiuto della difesa con i centrali Tuia e Caldirola che ormai sono una garanzia. Le notizie provenienti dallo Stirpe inducono gli ospiti quasi ad accontentarsi del pari ma quando si viene a sapere che Galabinov ha improvvisamente deciso di fare il fenomeno, tutti in avanti: Improta semina Fiamozzi ma quando si presenta davanti a Brignoli non ne ha più e di fatto regala il pallone a Brignoli che poi nel recupero salva su Hetemaj. Al triplice fischio di Pezzuto gli sguardi di Inzaghi e dei suoi giocatori erano tutto un programma, è evidente che ci avevano fatto la bocca… CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI BENEVENTO

VIDEO EMPOLI BENEVENTO: LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il capitano Christian Maggio parla a nome di tutta la squadra: “Non era facile vincere a Empoli contro una squadra di grande livello che lotta per i play-off e non fa sconti a nessuno. Peccato per il risultato, sarebbe stato bello festeggiare già oggi la promozione. Partita combattuta, da parte nostra come al solito c’è stata la prestazione, non siamo riusciti a strappare i tre punti ma sono sicuro che lo faremo contro la Juve Stabia. Sarebbe stato bello avere i tifosi al nostro fianco, anche se non hanno mai smesso di sostenerci da remoto ed è a loro che vogliamo dedicare i traguardi che abbiamo raggiunto quest’anno. Speriamo di poter stappare lo spumante già da lunedì. Non facciamoci prendere dalla frenesia, siamo stati i più forti, abbiamo sempre lavorato bene per tutta la stagione, ora ci manca l’ultimo sforzo, poi finalmente potremo rilassarci. Il mio futuro? Intanto penso solo a portare il Benevento in Serie A, poi per il rinnovo ci sarà modo di discuterne”. {agg. di Stefano Belli}



© RIPRODUZIONE RISERVATA