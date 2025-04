VIDEO EMPOLI BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Computer Gross Arena il Bologna si impone per 3 a 0 in trasferta contro l’Empoli. Nel primo tempo la squadra allenata da mister Italiano parte forte suonando la carica in avvio con un tentativo di Dallinga al 1′ e con uno spunto ancor più insidioso di Orsolini al 2′. Di nuovo Dallinga spreca di testa al 16′ ma il capitano Orsolini aggiusta invece la mira al 23′, smarcato da un suggerimento di Odgaard, per siglare il gol che spezza l’equilibrio a favore dei Felsinei.

Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 3-0): Coppa Italia 2025 alla Imoco, settimo sigillo veneto!

Il gol del raddoppio immediato arriva dunque al 28′ con la rete firmata da Dallinga, autore di un gran colpo d’esterno destro su assist di Ndoye. Inutile infine la giocata di Solbakken al 38′. Nel secondo tempo la coppia formata da Dalinga e Ndoye si dimostra di nuovo vincente quando l’attaccante capitalizza il suggerimento dalla sinistra del suo compagno per completare la doppietta personale che vale il tris intorno al 51′.

DIRETTA/ Scandicci Milano (risultato 2-3) streaming Rai: Numia in finale! (Coppa Italia, 8 febbraio 2025)

Nel finale Gyasi sfiora la rete per gli uomini di D’Aversa con un diagonale al 61′ contrastato da Calabria, il quale rimedia proprio in questo caso un infortunio che lo vede costretto al cambio con Holm al 66′. Ancora Orsolini non fa il bis al 68′ per l’ennesimo intervento di Seghetti e gli azzurri non accorciano invece con Sambia al 74′ e Goglichidze al 77′. Diversi giocatori della compagine emiliania sprecano poi alcune chances per il poker e pure Cambiaghi non ha fortuna, centrando solo un palo al 90′.

Questa vittoria così netta conquistata fuori casa nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia 2024/2025 permette al Bologna di guardare alla gara di ritorno, in programma il prossimo giovedì 24 aprile, da una posizione molto più che vantaggiosa nell’ottica del passaggio del turno. L’Empoli dovrà invece operare una rimonta davvero molto complicata per poter puntare realmente alla finale che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma nel mese di maggio.

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0): dominio delle Pantere! (Coppa Italia, 8 febbraio 2025)

VIDEO EMPOLI BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS