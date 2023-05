Video/ Empoli Bologna (3-1) gol e highlights: i toscani tornano a respirare

VIDEO EMPOLI BOLOGNA: TRE RETI, TRE PUNTI

Empoli Bologna video gol e highlights della gara di Serie A vinta 3-1 dai padroni di casa. Era vitale per i toscani tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive che hanno complicato una salvezza che fino a qualche tempo fa sembrava poco più che un formalità. D’altro canto il Bologna vive una situazione di classifica ben più tranquilla e con nulla più da chiedere a questa stagione si appresta ad affrontare una trasferta senza troppi patemi d’animo. Ci si aspettava comunque un approccio alla gara migliore da parte dei felsinei che dopo appena un minuto si fanno gol da soli: Parisi mette in mezzo dalla sinistra e trova la deviazione sfortunata di Lucumì che porta in vantaggio l’Empoli dopo meno di quaranta secondi.

Al quarto d’ora proprio il difensore realizza l’1-1, ma il Var lo annulla per un tocco di mano. Dieci minuti più tardi stesso esito con un gol pazzesco di Orsolini viziato però da un controllo di mano ad inizio azione. Oltre il danno, anche la beffa per il Bologna visto che al 46′ Marin mette in mezzo una punizione molto simile ad un corner corto che impatta sula schiena di Akpa-Akpro che realizza il 2-0. Veros il 70′ è ancora Marin protagonista di un assist vincente per Cambiaghi che un mancino potente beffa Skorupski. Orsolini riesce comunque a fare dieci in stagione grazie ad un rigore perfetto che però non basta per dare il via alla rimonta felsinea. Tre punti d’oro per l’Empoli che si porta a +8 dal Verona terzultimo in classifica.

VIDEO EMPOLI BOLOGNA: MARIN INVENTA CON DUE ASSIST

Empoli Bologna video gol e highlights del successo interno dei toscani ai danni degli emiliani con il risultato di 3-1. Il migliore in campo è senza dubbio Marin che con due assist ha spostato l’inerzia della gara dalla parte dell’Empoli. Prima una punizione battuta forte sul primo palo deviata da Akpa-Akpro e poi un delizioso passaggio per Cambiaghi che sigla il momentaneo 3-0. Bene anche gli autori del gol indipendentemente dalla rete segnata.

Per quanto riguarda il Bologna, l’unico ad apparire realmente all’altezza della situazione è stato Orsolini. Un vero peccato a livello di spettacolo il gol (giustamente) annullato, una bordata da fuori area che non ha lasciato scampo a Vicario. L’ex Ascoli trova comunque il modo di riscattarsi segnano il definitivo 3-1 su calcio di rigore e facendo 10 in stagione.

VIDEO EMPOLI BOLOGNA, IL TABELLINO

EMPOLI-BOLOGNA 3-1

RETI: 1’ autorete di Lucumì (E), 46′ pt Akpa-Akpro (E), 23’ st Cambiaghi (E), 42’ st Orsolini su rigore (B)

EMPOLI: Vicario; Ebuehi, Luperto, Walukiewicz, Parisi; Grassi, Marin (32′ st Stojanovic), Akpa-Akpro (32′ st Bandinelli); Baldanzi (20′ st Henderson); Caputo (43′ st Destro), Cambiaghi (43′ st Pjaca). All. Zanetti.

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Soumaoro (37′ pt Bonifazi), Lucumì, Cambiaso (31′ st Lykogiannis); Moro (9′ st Ferguson), Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow (9′ st Zirkzee), Aebischer (31′ st Pyyhtia). All. Thiago Motta.

ARBITRO: La Penna (sez. Roma 1)

AMMONITI: Parisi, Henderson , Bandinelli (E).

