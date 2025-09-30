Video Empoli Carrarese che racconta la sfida valevole per la quinta giornata di campionato. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO EMPOLI CARRARESE: PAREGGIO CON TANTI GOL
Video Empoli Carrarese che racconta una sfida che si sblocca nei primi 20 minuti in favore degli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Zuelli scodella in mezzo un pallone interessante per Zanon che si inserisce con i tempi giusti. Vantaggio Carrarese che poco prima era andata vicino al primo gol con il destro da fuori di Bozhanaj. Il primo tempo si conclude con il pareggio dell’ex di turno Shpendi. L’attaccante albanese è il più veloce a rispondere in rete dopo il tiro di Elia spento sul palo.
Seconda frazione che si apre con un possibile calcio di rigore in favore degli ospiti. Il direttore di gara, richiamato dal var, decide di revocare la massima punizione. Ceesay decide la partita con un tiro da esterno collo che si infila sotto l’incrocio dei pali con Bleve impassibile. Non può nulla il portiere ex Lecce che può soltanto prendere il pallone dentro la porta. Nel finale Obaretin perde il pallone e Abiuso serve Finotto che regala il pareggio. Empoli che pareggia il derby regionale contro la Carrarese con il risultato finale di 2-2.