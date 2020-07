Video/ Empoli Cosenza (1-5): highlights e gol. Riviere chiude la manita rossoblu!

Scorpacciata di gol nel video con gli highlights di Empoli Cosenza 1-5: i silani conquistano la quarta vittoria consecutiva e scavalcano la Juve Stabia che scivola al terzultimo posto in classifica, proprio con le vespe gialloblù gli uomini di Occhiuzzi si giocheranno tutto nello scontro diretto in programma venerdì prossimo per l’ultima giornata di Serie B. Serata da ricordare per Rivière, autore di una doppietta, e anche per Casasola che ha confezionato ben tre assist. A segno anche Bittante a inizio gara, Carretta e Baez che contribuiscono ad affondare i toscani, semplicemente irriconoscibili. Eppure non mancavano in teoria gli stimoli alla formazione allenata da Marino che doveva fare risultato per rimanere in zona play-off, invece non ne combinano una buona in novanta minuti (a parte La Mantia che segna il gol della bandiera) e scivolano al decimo posto in classifica, superati anche da Pisa e Chievo. A essere onesti, il passivo poteva essere ancora più pesante se in mezzo ai pali non ci fosse stato Brignoli che con una serie di parate ha comunque impedito agli avversari di prendere ulteriormente il largo. Una vera e propria disfatta per l’Empoli che se non altro nel derby toscano troverà un Livorno già retrocesso e che pensa già a pianificare la prossima stagione. Viene da chiedersi dove sarebbe oggi il Cosenza se solo Occhiuzzi fosse arrivato qualche mese prima…

IL TABELLINO

EMPOLI-COSENZA 1-5 (0-3)

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta (6’ Sierralta), Balkovec; Frattesi (60’ Tutino), Bandinelli (60’ Ricci), Henderson; Ciciretti, Mancuso (46’ La Mantia), Bajrami (83’ Gazzola). All. Pasquale Marino.

COSENZA (3-4-2-1): Saracco; Capela (52’ Monaco), Idda, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante (78’ D’Orazio); Carretta (60’ Bahlouli), Baez (78’ Asencio); Rivière. All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi (sez. di Molfetta).

AMMONITI: Sierralta (E), Henderson (E), Bruccini (C).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 6’ Bittante (C), 12’ e 80’ Rivière (C), 32’ Carretta (C), 63’ Baez (C), 67’ La Mantia (E).

