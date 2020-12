Video/ Empoli Cremonese (1-0): highlights e gol. Vittoria che vale il primato

Non è stato facile per l’Empoli superare la Cremonese nel video con i gol e gli highlights del match valevole per la 12^ giornata di Serie B 2020-21 che si è concluso con il risultato finale di 1-0 in favore della formazione allenata da Alessio Dionisi che grazie a questi tre punti sale in testa alla classifica, approfittando del pareggio tra Salernitana e Lecce (1-1 all’Arechi). La firma decisiva è quella di Leo Stulac che nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo tira fuori il coniglio dal cilindro con una rasoiata imprendibile per il povero Volpe che vede arrivare il pallone quando ormai è già troppo tardi. Un duro colpo da digerire per i grigiorossi che nella ripresa reagiscono e sfiorano più volte il pari con Celar che chiama più volte al dovere Furlan o quantomeno lo costringe a non abbassare mai la guardia in mezzo ai pali. Con gli ospiti sbilanciati in avanti, i padroni di casa potrebbero chiuderla in contropiede con Zurkowski, Mancuso e Haas; tutti e tre però mancano l’appuntamento con il raddoppio e così la gara resta in bilico fino al triplice fischio dell’arbitro Amabile che arriva allo scadere del 93’. Nonostante una prestazione da non buttar via, gli uomini di Bisoli (squalificato, in panchina il suo vice Groppi) restano da soli al quartultimo posto, staccati dal Cosenza che ha invece fatto il colpaccio in casa dell’Ascoli. Queste le parole del centrocampista sloveno che ha deciso le sorti della contesa: “Sono molto felice di aver regalato la vittoria alla mia squadra, inoltre era da tanto tempo che non segnavo ed è bello sbloccarsi. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi e la nostra prestazione nel complesso è stata più che soddisfacente. Nei novanta minuti non è stato facile trovare spazi, la Cremonese ha curato nei minimi dettagli la fase difensiva e non ci ha lasciato un attimo di respiro, io in particolare avevo sempre un uomo che mi stava con il fiato sul collo. Motivo per cui è stato importantissimo vincere in queste condizioni, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e ci siamo presi il primato con grande merito”.

VIDEO EMPOLI CREMONESE 1-0, IL TABELLINO

EMPOLI-CREMONESE 1-0 (1-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Parisi, Nikolaou, Romagnoli, Fiamozzi (73’ Casale); Haas, Stulac, Zurkowski (81’ Damiani); Moreo (63’ Bajrami); Ryder Matos (63’ La Mantia), Mancuso (73’ Olivieri). All. Alessio Dionisi.



CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea (63’ Nardi), Terranova, Bianchetti, Fiordaliso; Deli (14’ Valeri), Castagnetti (46’ Gaetano), Valzania; Buonaiuto (46’ D. Ciofani), Celar (84’ Ceravolo), Pinato. All. Simone Groppi.

ARBITRO: Daniel Amabile (sez. di Vicenza).



AMMONITI: 84’ Celar (C), 90’+2’ Fiordaliso (C).



RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.



MARCATORI: 45’+3’ Stulac (E).

