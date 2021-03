Video/ Empoli Entella (1-0) gol e highlights. La capolista non si ferma più (Serie B)

Prove tecniche di Serie A per l’Empoli che tra le mura amiche del Castellani batte l’Entella per 1-0 e compie altri tre passi in avanti verso la promozione: dal video con i gol e gli highlights del match valevole per la trentesima giornata di Serie B si evince chiaramente come non sia stata proprio una passeggiata di salute per la capolista. Ormai tutte le squadre che la affrontano si chiudono a riccio per limitare i danni e complicano non poco la vita agli attaccanti di Dionisi che faticano a trovare gli spazi giusti per lasciare il segno. Non è un caso che il match-winner sia un difensore centrale che dopo aver collezionato una quarantina di presenze si regala la sua prima gioia tra i professionisti con un tap-in vincente a poco meno di dieci minuti dall’intervallo: dopo la respinta di Borra sull’incornata di La Mantia, Casale coglie l’attimo facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Assedio senza sosta dei padroni di casa: Stulac su punizione scuote l’esterno della rete, Mancuso calcia addosso a Poli che gli concede il corner, poi tenta una volée che si spegne sul fondo, infine ci prova con una rovesciata spettacolare che esalta i riflessi del portiere di Vivarini – bravo a dire di no anche a Moreo. In novanta minuti i liguri spaventano Brignoli solamente in un frangente, al 76’, con Brunori che si dirige a tutta velocità verso la porta e obbliga l’estremo difensore avversario a uscire dai pali per fermarlo. Episodio curioso nel recupero, quando Matos cerca il calcio di rigore e frana addosso a Borra, l’arbitro è lì lì che sta per concedere il penalty ma poi è lo stesso attaccante brasiliano che va dal direttore di gara a “costituirsi” per il tentativo di bravata non riuscito, anche perché mancavano pochi secondi al triplice fischio e non era proprio il caso di farsi dei nuovi nemici…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Salernitana, 3 punti pesanti

VIDEO EMPOLI ENTELLA 1-0, LE DICHIARAZIONI

Nicolò Casale, 23 anni, 40 presenze e primo gol in Serie B per il difensore che oggi si è conquistato meritatamente la luce dei riflettori: “Oggi dovevamo fare risultato a tutti i costi per chiudere nel migliore dei modi una settimana molto intensa con tre partite, ci siamo riusciti per cui bene così. Erano anni che cercavo questo gol, in passato ci sono andato tante volte e alla fine il mio sogno si è avverato. E’ stata un’emozione unica vedere il pallone gonfiare la rete, lo dedico ai miei compagni di squadra che prendendomi in giro dicevano che fossi allergico al gol… Non mi lamento della mancata convocazione in under-21, con questa storia del Covid sono stati convocati molti giovani che hanno dimostrato di poter dire la loro, ora è giusto che venga concessa anche ad altri la chance di mettersi in luce con la maglia della nazionale, come ce l’ho avuta io in passato. Secondo me con l’arrivo del mister Dionisi è scattato qualcosa all’interno dello spogliatoio, tutti noi abbiamo capito che con lui potevamo andare lontano ed è quello che sta succedendo. I 24 risultati utili consecutivi testimoniano l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo, sarebbe un peccato mollare proprio adesso”.

Diretta/ Salernitana Brescia (risultato finale 1-0) streaming DAZN: granata in orbita

VIDEO EMPOLI ENTELLA 1-0, IL TABELLINO

EMPOLI-ENTELLA 1-0 (1-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Terzic; Crociata (69’ Zurkowski), Stulac (85’ Damiani), Ricci; Bajrami (77’ Matos); Mancuso (85’ Olivieri), La Mantia (69’ Moreo). All. Alessio Dionisi.

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro (73’ De Col), Pellizzer, Poli, Pavic; Koutsoupias (40’ Mazzocco, 86’ Mancosu), Paolucci (73’ Brescianini), Dragomir; Schenetti; Brunori, Capello (73’ De Luca). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Matteo Marchetti.

AMMONITI: 36’ Koutsoupias (Entella), 59’ Pavic (Entella).

Diretta/ Reggina Chievo (risultato finale 1-1) streaming tv: Denis al 90'!

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 37’ Casale (Empoli).

VIDEO EMPOLI ENTELLA 1-0, GOL E HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA