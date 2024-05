Video/ Empoli Frosinone (0-0) highlights: rete annullata a Gyasi! (Serie A, 5 maggio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI EMPOLI FROSINONE: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani le squadre di Empoli e Frosinone non si fanno del male annullandosi vicendevolmente con un pareggio per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine allenata da mister Di Francesco tenta immediatamente di proporsi in avanti vedendosi parare in calcio d’angolo un tiro insidioso di Mazzitelli al 5′ ed i toscani non si lasciano intimidire, come suggerito dal gol trovato da Gyasi ma annullato una manciata di secondi più tardi a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata su segnalazione del VAR al 20′.

Nel secondo tempo i due tecnici decidono di ripartire con gli stessi ventidue uomini che avevano cominciato la partita e la storia del match sembra ripetersi se si pensa a quanto accaduto in precedenza dato che i giallazzurri ripartono in maniera arrembante e protestano al 64′ quando il direttore di gara Dovei lascia proseguire in occasione della conclusione di Cheddira intercettata forse con un braccio dai difendenti della formazione casalinga.

Nel finale gli azzurri non capitalizzano e si disperano per il palo centrato da Caputo intorno all’87’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Maleh al 68′ e Zurkowski al 76′ da un lato, Okoli al 17′, Valeri al 60′ e Barrenechea al 75′ dall’altro. Il pareggio maturato in questa trentacinquesima giornata di campionato regala un punto sia all’Empoli che al Frosinone ed in questo modo entrambe le compagini salgono a quota 32 nella classifica della Serie A 2023/2024.

