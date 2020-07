Video/ Empoli Frosinone (2-0): highlights e gol. Ciciretti incubo dei ciociari

Dopo una prima parte di stagione da incubo con ben due cambi di allenatore, l’Empoli è uscito alla distanza e ora è in piena corsa per i play-off. Il video con gli highlights e i gol del match in programma al Castellani per la 33^ giornata di Serie B ci mostra come gli azzurri di Marino abbiano battuto per 2-0 il Frosinone: i ciociari, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare, vedono allontanarsi sempre più il secondo posto in classifica, adesso i punti di ritardo nei confronti del Crotone sono 7 e ricucire un simile gap quando mancano solamente 5 partite al termine della regular season sembra francamente un’impresa fuori dalla portata degli uomini di Nesta. La sofferta vittoria ottenuta contro lo Spezia probabilmente aveva illuso l’ambiente, a questo punto il sogno promozione diretta rischierà di rimanere tale, e solitamente gli spareggi non arridono ai canarini. Ne sa qualcosa lo stesso Marino che allenava il Frosinone quando ci fu la clamorosa eliminazione per mano del Carpi che in nove riuscì comunque ad avere la meglio. L’uomo del giorno è senz’altro Ciciretti, i due gol portano entrambi la sua firma: il primo in girata, il secondo su calcio di rigore conquistato da Frattesi, sbilanciato ingenuamente da Beghetto. Bravissimo a mantenere il sangue freddo nei momenti decisivi, a differenza di Novakovich che si è mangiato un gol già fatto a pochi passi da Brignoli, e di Haas che era già ammonito e si è fatto cacciare via per un brutto fallo proprio su Ciciretti. In superiorità numerica per l’Empoli è stato più facile chiuderla e condannare gli avversari alla resa. Il trend è sicuramente in crescita per i toscani e in discesa per i laziali che avranno bisogno al più presto di un netto cambio di rotta per non ritrovarsi addirittura fuori dalla top 8 quando bisognerà tirare le somme nella tarda serata di venerdì 31 luglio. CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI FROSINONE

VIDEO EMPOLI FROSINONE: LE DICHIARAZIONI

Amato Ciciretti ha steso il Frosinone con una doppietta, lanciando definitivamente l’Empoli in orbita play-off: “Oggi volevamo vincere e ci siamo riusciti, abbiamo approcciato la gara con il piglio giusto, era fondamentale dare continuità alla buona prestazione sfoderata in casa del Venezia. Godiamoci questo momento perché da domani penseremo all’Ascoli. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, spesso il mister Marino ci fa esercitare durante gli allenamenti in settimana perché in passato abbiamo sofferto quando le avversarie venivano a pressarci. L’importante era fare risultato, se penso dov’eravamo un girone fa stento a credere agli enormi progressi fatti da allora, i nuovi acquisti ci hanno dato di certo una grossa mano. Mancano 5 giornate alla fine del campionato, dobbiamo raccogliere più punti possibili”.



