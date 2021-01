Video/ Empoli Frosinone (3-1): highlights e gol. Bajrami firma il tris! (Serie B)

VIDEO EMPOLI FROSINONE (3-1): LA SINTESI

Allo stadio Castellani di Empoli va in scena una bellissima sfida tra i biancoblu e i ciociari. Gli highlights della gara confermano le premesse, con tante occasioni da ambo le parti e ritmi alti fin dai primi minuti. Comincia meglio la squadra ospite, che spaventa il portiere di casa Brignoli con un colpo di testa di Rohden. L’Empoli non ci sta e quando riparte dà la sensazione di poter fare male al Frosinone. Ma a sbloccare la gara ci pensa l’attaccante dei ciociari Kastanovos, che infila alle spalle di Brignoli grazie ad un bel destro. Meritevole di nota anche il pareggio dei toscani, arrivato tre minuti dopo: Bajrami scappa in contropiede, trova Mancuso per il tocco meraviglioso alle spalle di Bardi. L’uno a uno innalza ulteriormente l’effervescenza della gara. Al quarantaduesimo minuto del primo tempo ecco il lampo di Zurkowski, per la rimonta empolese: ottimo controllo dentro l’area e conclusione perfetta alle spalle di Bardi. 2-1. L’Empoli è in palla, ma anche il Frosinone è vivo e si tiene aggrappato alla speranza e alla voglia dei suoi uomini di pareggiarla. Bardi è attento li salva nella ripresa togliendo dalla porta una soluzione pericolosa di La Mantia. I padroni di casa però continuano a creare moltissimo e nel momento decisivo del match vanno a chiudere la contesa con una straordinaria azione corale finalizzata da Bajrami. Quattro gol e tanto divertimento al Castellani, alla fine gioisce solo l’Empoli con un netto 3-1.

IL TABELLINO

EMPOLI: Brignoli; Sabelli (81′ Pirrello), Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Ricci, Stulac, Zurkowski (57′ Moreo); Bajrami (73′ Damiani); La Mantia (73′ Matos), Mancuso (73′ Olivieri). A disp. Furlan, Pratelli, Crociata, Casale, Viti, Cambiaso, Parisi. All. Dionisi

FROSINONE: Bardi; Salvi (77′ D’Elia), Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Carraro (67′ Maiello), Kastanos (73′ Gori); Tribuzzi (74′ Vitale), Rodhen; Novakovich (67′ Parzyszek). A disp. Iacobucci, Trovato, Capuano, Curado, Ariaudo, Tabanelli, Giordani. All. Nesta

ARBITRO: Ghersini di Genova

MARCATORI: 31’Kastanos, 34′ Sabelli, 42′ Zurkowski, 61′ Bajrami

