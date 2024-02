Video/ Empoli Genoa (0-0) highlights: rosso per De Winter! (Serie A, 3 febbraio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI EMPOLI GENOA: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani le squadre di Empoli e Genoa si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gilardino cominciano bene la sfida affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 6′ con una conclusione di Retegui deviata in corner da Luperto. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Nicola replicano al 15′ proponendosi in attacco con un tiro di Cambiaghi finito di poco largo sulla sinistra.

I rossoblu si rivedono in avanti al 26′ vedendosi annullare un gol per fuorigioco a Sabelli. Nel secondo tempo gli azzurri provano ad invertire il trend della gara ammirato nel corso della frazione di gioco precedente centrando un palo con Cambiaghi verso il 52′. Nell’ultima parte dell’incontro il Grifone rimane pure in inferiorità numerica dal 90’+2′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da De Winter.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Walukiewicz e Cambiaghi da un lato, De Winter, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Sabelli dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 18 ed al Genoa di portarsi a 29 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO HIGHLIGHTS DI EMPOLI GENOA: IL TABELLINO

Empoli-Genoa 0 a 0

EMPOLI (3-4-2-1) – Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. A disposizione: Berisha, Perisan; Cacace, Goglichidze, Pezzella; Fazzini, Kovalenko; Cancellieri, Destro, Niang, Shpendi. All.: Nicola.

GENOA (3-5-2) – Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Stolz; Cittadini, Martin, Pittino, Vogliacco; Bohinen, Strootman, Thorsby; Ekuban, Romano, Vitinha. All.: Gilardino.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 53′ Walukiewicz(E); 66′, 90’+2′ De Winter(G); 73′ Sabelli(G); 75′ Cambiaghi(E).

Espulsi: 90’+2′ De Winter(G).

