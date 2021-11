Video/ Empoli Genoa (2-2) gol e highlights: Zurkowski gol e assist (Serie A)

Empoli e Genoa si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Criscito, calcio di rigore, Di Francesco, Zurkowski e Bianchi, come potremo ammirare nel video Empoli Genoa 2-2. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. I toscani provano il lancio per Pinamonti, Masiello è attento e lo chiude. Bandinelli perde un pallone sanguinoso, servizio per Caicedo che fallisce in maniera clamorosa. Empoli che riparte in contropiede con Bandinelli che crossa alla ricerca di Henderson, colpo di testa che non crea problemi a Sirigu. Cambiaso calcia da circa sedici metri ma trova l’ottima risposta di Vicario. Fiamozzi prende la palla con il braccio, controllo VAR per capire se dentro o fuori l’area di rigore. Dopo il controllo il direttore di gara indica il dischetto! Criscito dal dischetto non sbaglia! Nonostante Vicario abbia intuito l’angolo non riesce a fermare la sfera. Bandinelli pesca Pinamonti, bravo Vasquez a chiudere. Henderson la mette in mezzo da calcio d’angolo, arriva Di Francesco che di testa non trova la porta. Genoa che sta disputando un’ottima gara.

Rovella spende il fallo tattico su Henderson e si prende il giallo. Bandinelli di controbalzo, palla fuori davvero di poco. Tonelli prova il lancio per Pinamonti, chiude bene la difesa del Genoa. Badelj mette in mezzo un pallone interessante per Caicedo che di testa non inquadra la porta. Botta subita da Caicedo che esce dal campo zoppicando. Caicedo rientra in campo senza problemi particolari. Termina la prima frazione tra Empoli e Genoa dopo tre minuti di recupero, decide al momento il rigore di Criscito.

VIDEO EMPOLI GENOA: SECONDO TEMPO

Sturaro da fuori area, la sfera viene messa in angolo da un difensore dei padroni di casa. Empoli che sta faticando a creare azioni pericolose. Si ferma Masiello, vediamo se il difensore riuscirà a continuare. Si riprende il difensore che rientra nel rettangolo verde. Haas cade in area di rigore, Pairetto non fischia il calcio di rigore. Andreazzoli sta cambiando le carte in tavola per provare a cambiare l’inerzia del match. Di Francesco! Arriva il pareggio dell’Empoli! Zurkowski serve un gran pallone al compagno di squadra che di destro non lascia scampo a Sirigu. Empoli che ora va a caccia della vittoria. Henderson crossa, iniziativa pericolosa che per poco non trova un compagno di squadra pronto alla deviazione vincente. Su calcio di punizione la sfera arriva sui piedi di Tonelli che impatta male con il piede destro.

Zurkowski! La ribalta l’Empoli! Parisi trova il compagno di squadra che con il sinistro trova l’angolino. L’ingresso di Zurkowski ha cambiato letteralmente il match. Masiello trattiene Pinamonti e si prende il giallo. Melegoni calcia da oltre venti metri, Vicario compie una grande parata. Cinque minuti alla fine, con l’eventuale vittoria l’Empoli raggiungerebbe Lazio e Fiorentina, che, naturalmente, devono ancora scendere in campo. Genoa che sta provando ora l’assedio finale. Bianchi! Il Genoa la riprende con il giovane nato a Voghera. Tocco impercettibile di Caicedo sul filtrante di Melegoni che arriva a Bianchi, con il sinistro supera Vicario. Manca pochissimo alla fine, pari che sembra giusto. Termina il match tra Empoli e Genoa, Bianchi salva i liguri.

IL TABELLINO

Tabellino: 13′ Criscito, 62′ Di Francesco, 71′ Zurkowski, 89′ Bianchi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi (78′ Ismajli), Tonelli, Viti, Marchizza (59′ Parisi); Haas (59′ Zurkowski), Stulac (59′ Ricci), Bandinelli (46′ Cutrone); Henderson; Di Francesco, Pinamonti. A disp.: Ujkani, Furlan, Luperto, Ismajli, Asllani, Bajrami, La Mantia, Mancuso. All: Andreazzoli.

GENOA (3-4-2-1): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi (74′ Ghiglione), Badelj, Rovella (69′ Kallon), Cambiaso (78′ Melegoni); Sturaro (69′ Behrami), Galdames (74′ Bianchi); Caicedo. A disp.: Semper, Marchetti, Sabelli, Toure, Portanova, Buksa, Ekuban, Pandev. All: Ballardini.

Ammoniti: Rovella, Sturaro, Masiello, Vasquez

