Video/ Empoli Juve Stabia (2-1): highlights e gol, toscani ok all’esordio (Serie B)

Il video di Empoli Juve Stabia 2-1, partita valida per la prima giornata della Serie B 2019-2020, si accende dopo appena due giri di orologio, con Bandinelli che approfitta di una bella palla servita da Moreo, fulminando Branduani con una fucilata incredibile. 1-0 Empoli. La formazione toscana, caricata a mille dopo la rete, continua a spingere, mettendo in affanno la Juve Stabia. I campani provano a reagire con un destro innocuo di Canotto. Ancora due tentativi dalla distanza per la squadra ospite ma nessun problema per Brignoli, che in entrambe le occasioni si fa trovare pronto. L’Empoli si rivela molto più pericolosa quando riparte, anche se sciupa la possibile palla del due a zero con Mancuso, che non aggancia sul traversone di Dezi. Lo stesso Dezi cerca la porta poco dopo, con un destro al volo su cui il portiere della Juve Stabia interviene coi pugni. I toscani provano ad accelerare nella ripresa ma non riescono a pungere. Mancuso sciupa un’altra chance interessante, mentre Stulac e Dezi mancano di precisione sotto porta. La Juve Stabia resta a galla e con l’ingresso in campo di Cissè vede il pareggio proprio grazie al guineano. L’Empoli non ci sta e con La Gumina si riporta in vantaggio. Succede tutto dopo il fallo di Troest commesso col braccio dentro l’area: il direttore assegna il penalty e l’Empoli non lo sbaglia. Finisce 2-1, nonostante il forcing finale della Juve Stabia.

VIDEO EMPOLI JUVE STABIA: IL TABELLINO

EMPOLI JUVE STABIA 2-1 (1-0)

Marcatori: 2′ Bandinelli (E), 74′ K. Cissé (J), 80′ rig. La Gumina (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi (82′ Gazzola), Stulac, Bandinelli; Laribi (72′ Frattesi); Moreo, Mancuso (57′ La Gumina). All. Bucchi

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Calò (82′ Lia), Carlini (59′ D. Di Gennaro); Melara, A. Rossi (65′ K. Cissé), Canotto. All. Caserta

Arbitro: Luca Massimi

Ammoniti: Bandinelli (E), Germoni (J)