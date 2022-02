Video/ Empoli Juventus (2-3) gol e highlights: Vlahovic trascina la Signora (Serie A)

VIDEO EMPOLI-JUVENTUS (2-3): ALLEGRI VINCE AL CASTELLANI

Allo Stadio Carlo Castellani la Juventus supera in trasferta l’Empoli per 3 a 2. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Allegri a cercare di proporsi pericolosamente in zona offensiva già al 5′ quando il colpo di testa di Danilo sul corner battuto da Cuadrado finisce alto sopra la traversa della porta avversaria. Al 7′ l’inserimento di Zakaria viene disinnescato dal portiere Vicario in calcio d’angolo su cui Cuadrado sfiora il colpaccio con una traiettoria insidiosa comunque fuori misura. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri si disperano quando il diagonale di Vlahovic termina a lato al 18′ ma i padroni di casa allenati da mister Andreazzoli replicano al 21′ con il tiro di Zurkowski deviato oltre la linea di fondo da Bonucci. Al 26′ Vlahovic si libera di tre giocatori ed apre per Cuadrado che premia l’arrivo a rimorchio di Zakaria, impreciso nello sparare in curva. La Juve riesce a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Kean con un colpo di testa su assist da sinistra di Rabiot. Nel finale del primo tempo i piemontesi perdono prematuramente per infortunio Zakaria, rimpiazzato da Locatelli già al 36′, ed i toscani trovano il gol del momentaneo pareggio al 40′ per merito di Zurkowski.

Ci pensa però Vlahovic a riportare avanti i suoi capitalizzando il suggerimento di Cuadrado nel recupero al 45’+2′. Nella ripresa è sempre Cuadrado a creare i problemi maggiori alla retroguardia empolese calciando sull’esterno della rete al 53′. Il tempo passa e lo scatenato Cuadrado impegna poco seriamente Vicario pure al 63′ ma Vlahovic completa la doppietta personale al 67′ sfruttando il filtrante del neo entrato Morata. Un po’ a sorpresa, l’Empoli accorcia nuovamente al 76′ con la rete segnata da La Mantia, assistito da Luperto, subito dopo che Bajrami aveva colto la traversa complice la deviazione di Bonucci il quale si immola sporcando la chance capitata a La Mantia all’80’. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Parisi al 73′. Nell’ultima parte dell’incontro non si registrano più ulteriori occasioni realmente degne di nota. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 50 nella classifica della Serie A mentre l’Empoli non si muove, rimanendo fermo con i suoi 31 punti.

VIDEO EMPOLI JUVENTUS: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta a cominciare dal possesso palla finale favorevole all’Empoli con il 53%, dato questo supportato anche da un maggior numero di passaggi completati: 385 contro 350. I bianconeri hanno però saputo distinguersi in fase offensiva tramite il 12 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Empoli è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 16 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Ismajli e Parisi solamente tra i padroni di casa.

VIDEO EMPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

Empoli-Juventus 2 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 32′ Kean(J); 40′ Zurkowski(E); 45’+2′, 66′ Vlahovic(J); 76′ La Mantia(E).

Assist: 32′ Rabiot(J); 45’+2′ Cuadrado(J); 66′ Morata(J); 76′ Luperto(E).

EMPOLI (4-3-2-1) – Vicario; Stojanovic(85′ Henderson), Ismajli, Luperto, Cacace(70′ Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli(70′ Benassi); Bajrami(85′ Verre), Di Francesco(70′ Cutrone); Pinamonti. All.: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Tonelli, Viti, Fiamozzi, Stulac, La Mantia.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria(36′ Locatelli), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean(62′ Morata). All.: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Akè, Soulè.

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 51′ Ismajli(E); 73′ Parisi(E).

