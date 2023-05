VIDEO/ Empoli Juventus (4-1) gol e highlights. Crollo dopo la penalizzazione

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS EMPOLI: CROLLO BIANCONERO!

Le vicende extra campo sono una mazzata per la Juventus che ad Empoli subisce un crollo senza appello. La Juventus prova a partire subito forte con Gatti che crossa per Vlahovic che trova però l’opposizione di Vicario. Il portiere azzurro si ripete al 10′ con una grande respinta coi pugni su una potente botta di Kostic. Al 13′ annullato un gol di Gatti che insacca in mischia ma l’azione viene invalidata da un fallo di Bremer. Al 18′ però passa l’Empoli: calcio di rigore fischiato per fallo di Milik su Cambiaghi che si era avventato su una respinta di Szczesny, Caputo non sbaglia dagli 11 metri. Al 22′ arriva il raddoppio con la Juventus che sbanda pesantemente: segna Luperto che insacca dopo una respinta di Szczesny su Akpa Akpro. Al 24′ chance per la Juventus per accorciare subito le distanze, con Bremer che ha mancato da due passi la deviazione vincente che pareva a colpo sicuro. L’ultimo brivido arriva nel recupero, Vlahovic scatta in profondità e trova l’uscita a valanga di Vicario che salva fuori area, intervento sul pallone secondo l’arbitro. Tutto regolare e si va all’intervallo sul 2-0 in favore dell’Empoli al “Castellani”.

DIRETTA/ Empoli Juventus (risultato finale 4-1): Chiesa, poi poker di Piccoli!

La Juventus inizia il secondo tempo con Chiesa e Paredes al posto di Barbieri e Miretti. Al 3′ però è già 3-0 per l’Empoli: break di Akpa Akpro su Alex Sandro, cavalcata e assist per Caputo che appoggia appena alle spalle di Szczesny per la doppietta personale. Sbandano i bianconeri, al 9′ Bandinelli arriva al piattone in area ma sbaglia da buona posizione, quindi cartellini gialli prima per Parisi e poi per Rabiot. Ancora Szczesny evita il poker azzurro al 12′ su conclusione di Fazzini, al 14′ ancora cambi juventini con Milik e Locatelli che lasciano spazio a Di Maria e Kean, al 16′ è Gatti a deviare di ginocchio di poco fuori su angolo battuto dal Fideo. La parte finale del match si trascina un po’ stancamente verso la fine, al 37′ non trova Vlahovic il gol che permette alla Juventus di accorciare le distanze ma lo trova Chiesa al 40′, con una gran botta che inganna Vicario passando tra le gambe di Parisi. Nell’Empoli erano entrati Henderson e Pjaca al posto di Fazzini e Cambiaghi, quindi dopo il gol juventino spazio a Stojanovic al posto di Akpa Akpro. 6′ di recupero e al 93′, grazie a un rimpallo vinto da Haas, irrompe Piccoli a realizzare il definitivo 4-1 per i toscani. .

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Quote, Allegri perde anche Nicolò Fagioli

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS EMPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paolo Zanetti può essere orgoglioso di tutta la stagione dell’Empoli: “Una serata storica, che tutti volevamo vivere. Mettere in campo questa mentalità e questa voglia è un vanto, complimenti perché è stato tutto meraviglioso. 42 punti sono tanti ma vogliamo farne ancora, vogliamo migliorarci. Ora ci godiamo questa serata meravigliosa poi testa alla prossima. Vogliamo fare più punti possibile, il nostro massimo e per questo non ci poniamo limiti. Ci siamo detti con la società di parlare a fine stagione, ora siamo concentrati solo sulle partite. Siamo in tanti chiacchierati ed è normale quando si fanno risultati, a fine anno vedremo“.

Video/ Empoli Napoli Primavera (3-1) gol e highlights: tanti gol e finale pirotecnico

Massimiliano Allegri esprime tutta la sua amarezza per le vicende extra campo della Juventus: “Partirei fuori dal campo, perché siamo arrivati allo stadio ed eravamo secondi in classifica, dopo il riscaldamento ci siamo ritrovati settimi. Abbiamo giocato l’ennesima partita cercando di vincere per provare a giocarci con il Milan il quarto posto. Magari non sarebbe bastato. Dispiace perché dopo il gol siamo crollati, sono stati davvero quattro mesi difficili. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, l’unica cosa certa sono i 69 punti sul campo, che valgono sicuramente di più. L’annata è andata così, dobbiamo stare zitti, ripartiamo per cercare di finire la stagione nel migliore dei modi. È stata un’esperienza difficile, speriamo che al termine della stagione ci dicano con chiarezza dove giocherà la Juventus, così almeno chiudiamo il capitolo e possiamo ripartire in totale serenità“.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Empoli Juventus (4-1) gol e highlights. Crollo dopo la penalizzazioneVIDEO/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights. Berici implacabili e qualificatiVIDEO/ Udinese Lazio (0-1) gol e highlights: Immobile avvicina Sarri alla Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA