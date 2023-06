Video/ Empoli Lazio (0-2) gol e highlights: secondo posto storico per i biancocelesti! (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI LAZIO: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani la Lazio supera in trasferta l’Empoli per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Sarri, sostituito in panchina da Martusciello, a proporsi pericolosamente in zona offensiva subito in avvio al 2′ con una conclusione di Luis Alberto respinta da Vicario tra i pali della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancocelesti insistono fallendo diverse occasioni con Pedro al 24′, con Patric al 38′ e con Immobile tra il 34′ ed il 41′, specialmente per colpa delle parate di un ottimo Vicario.

Nel secondo tempo il copione non pare affatto cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e sono infatti i laziali a ripartire fortissimo riuscendo pure a passare in vantaggio al 48′ grazie alla rete messa a segno da Romagnoli, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Luis Alberto. Nell’ultima parte dell’incontro Provedel respinge all’88’ un tiro al volo da fuori area di Cambiaghi che viene poi espulso per doppia ammonizione all’89’ ed i capitolini ne approfittano per trovare il gol del raddoppio al 90’+2′ per merito di Luis Alberto, su assist di Immobile.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Akpa Akpro e Cambiaghi, nello specifico in due occasioni con conseguente espulsione, da un lato, Milinkovic-Savic, Vecino dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono alla Lazio di salire a quota 74 nella classifica della Serie A e di concludere al secondo posto, il migliore piazzamente ottenuto sotto la gestione Lotito, mentre l’Empoli non si muove, rimanendo fermo a 43 punti.

Empoli-Lazio 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ Romagnoli(L); 90’+2′ Luis Alberto(L).

Assist: 48′ Luis Alberto(L); 90’+2′ Immobile(L).

EMPOLI (4-2-3-1) – Vicario(84′ Ujkani); Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi(57′ Henderson), Bandinelli(75′ Haas); Akpa Akpro, Fazzini(74′ Satriano), Cambiaghi; Piccoli(75′ Destro). A disp.: Perisan, Pjaca, Tonelli, Renzi, Ismajli, Vignato, Parisi. All.: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli(71′ Casale), Pellegrini; Milinkovic-Savic(90’+3′ Bertini), Vecino(71′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro(63′ Zaccagni). A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Radu, Gila, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Gonzalez. All.: Giovanni Martusciello.

Arbitro: Luca Massimi (sezione di Termoli).

Ammoniti: 14′ Akpa Akpro(L); 37′, 89′ Cambiaghi(E); 39′ Milinkovic-Savic(L); 62′ Vecino(L).

Espulsi: 89′ Cambiaghi(E).

