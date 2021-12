Video/ Empoli Milan (2-4) gol e highlights: Kessiè sigla una doppietta

VIDEO EMPOLI MILAN (2-4): LA SINTESI DEL MATCH

Il Milan riscatta la sconfitta contro il Napoli calando un bel poker in casa dell’Empoli. Al vantaggio iniziale di Kessiè ha risposto Bajrami. Successivamente hanno siglato ancora Kessiè, Florenzi e Theo Hernandez. Nel finale Pinamonti trova il gol su rigore. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Stojanovic per Bajrami che calcia di destro e per poco non trova la porta. Primo squillo dell’Empoli. Ottimo inizio dei toscani che stanno schiacciando i rossoneri nella propria area. Parisi scende sulla fascia di competenza, Tomori lo chiude bene. Theo Hernandez trova Messias in area, la rovesciata è facile preda di Vicario. Palla per Cutrone, esce con i tempi giusti Maignan che evita guai peggiori. Kessiè! La sblocca il Milan! Pallone in area per Giroud che la mette per Kessie a rimorchio, con il destro non lascia scampo a Vicario. Sono trascorsi intanto quindici minuti di gara, decide al momento la rete siglata da Kessiè. Bajrami! La riprende l’Empoli! Kessiè non respinge benissimo, palla raccolta da Bajrami che calcia e trova il gol complice anche la non perfetta deviazione di Maignan.

Gara apertissima ora, Bajrami per Zurkowski, la sfera non trova la porta di Maignan. Theo Hernandez ci prova su punizione ma non trova la porta. Grande occasione per Pinamonti che brucia Romagnoli in area e calcia, ottima la risposta di Maignan. Tonali si prende il giallo dopo aver trattenuto Cutrone. Kessiè! Milan ancora avanti grazie alla doppietta dell’ivoriano! Saelemaekers imbecca per Kessié che trova il nuovo vantaggio per i rossoneri. Cutrone in area si fionda sulla sfera, tocco che non è vincente. Saelemaekers calcia da fuori area, ottima la risposta di Vicario. Romagnoli, in area da pochi passi, non centra la porta! Termina una bella prima frazione di gara, Milan avanti per due reti ad uno ad Empoli.

SECONDO TEMPO

Grande azione personale di Bajrami che con il destro trova la traversa! Gara che resta sempre molto aperta, Empoli che attacca e si espone al contropiede del Milan. Marchizza in mezzo, para facile Maignan. Romagnoli commette fallo su Saelemaekers e si prende il giallo. Florenzi! Cala il tris il Milan! Troppo spazio lasciato dalla barriera per l’esterno che cala il tris e chiude, molto probabilmente, il match. Zurkowski da fuori area, para bene Maignan. Theo Hernandez! Cala il poker il Milan! Saelemaekers crossa, Bandinelli tocca con il braccio, regola del vantaggio con il francese che chiude definitivamente la contesa. Henderson da fuori area non crea pericolo a Maignan.

Henderson per La Mantia che va di testa ma non trova la porta. Rigore per l’Empoli per il fallo di mano di Bakayoko in area! Sulla sfera si presenta Pinamonti che non sbaglia! Empoli che si porta sul quattro a due quando mancano cinque minuti alla fine. Altra occasione per Pinamonti che viene anticipato da Kalulu. Romagnoli ci prova da fuori area, la sfera sbatte contro la traversa. Termina il match, vince il Milan ad Empoli per quattro reti a due.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (1′ st Marchizza), Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski (23′ st Bandinelli), Ricci (40′ st Stulac), Henderson (40′ st Asslani); Bajrami; Pinamonti, Cutrone (23′ st La Mantia). A disposizione: Ujkani, Furlan, Tonelli, Viti, Di Francesco, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (20′ st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali (20′ st Bakayoko), Bennacer (36′ st Krunic); Messias (36′ st Diaz), Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Castillejo, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 12′ pt Kessie (M), 18′ pt Bajrami (E), 42′ pt Kessie (M), 18′ st Florenzi (M), 24′ st Hernandez (M), 39′ st Pinamonti (E) su rigore

NOTE: Ammoniti: Romagnoli (E), Tonali, Bennacer (M). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

