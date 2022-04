Video/ Empoli Napoli (3-2) gol e highlights: Pinamonti rimonta gli azzurri (Serie A)

VIDEO EMPOLI NAPOLI 3-2: IMPRESA DEI TOSCANI

Impresa dell’Empoli al Castellani con i toscani che rimontano il doppio vantaggio del Napoli e trovano i primi tre punti del 2022: emozioni assicurate nel video Empoli Napoli 3-2. La compagine azzurra era andata avanti con Insigne e Mertens, ma Henderson e la doppietta di Pinamonti hanno messo fine alle residue speranze scudetto della compagine guidata da Spalletti. Grave l’errore di Meret sul secondo gol dell’Empoli, l’estremo difensore ha rinviato sui piedi di Pinamonti per il momentaneo pari. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti del match. Clamorosa occasione per l’Empoli dopo appena tre minuti. Da angolo Pinamonti salta da solo di testa ma non trova la porta. Giallo per Bandinelli, era diffidato. Mertens per Osimhen che crossa e trova il calcio d’angolo. Fabian Ruiz calcia da fuori area e sfiora il palo. Gran cross di Lozano per Osimhen che colpisce di testa in area ma non schiaccia.

Mertens per Anguissa chiuso al momento del tiro. Insigne in mezzo, Osimhen colpisce di testa, si salva la difesa dell’Empoli. Lancio su Pinamonti, Zanoli lo placca e si prende il giallo. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, non si sblocca la gara. Pinamonti calcia da fuori area e sfiora il gol. Pinamonti allunga per Cutrone in area, tiro fiacco, para facile Meret. Lozano entra in area e calcia altissimo. Bella palla in mezzo di Parisi Rrahmani si rifugia in angolo. Asslani riceve da Verre, calcia in caduta e trova il salvataggio di Meret. Napoli che sta soffrendo tantissime le iniziative dell’Empoli. Mertens! La sblocca il Napoli! Lozano la mette all’indietro, velo di Osimhen con Mertens che si inserisce e supera Vicario. Termina la prima frazione dopo un minuto di recupero, decide al momento Mertens.

VIDEO EMPOLI NAPOLI: SECONDO TEMPO

Lozano in mezzo per Osimhen, servizio troppo lungo.Due finte in area di Osimhen che con il destro la mette alta. Anguissa per Insigne che trova la rete del raddoppio! Per il capitano del Napoli si tratta del decimo gol in campionato. Empoli che ora alza il ritmo per provare a riaprirla, i toscani non vincono da dicembre. Bandinelli ci prova da fuori area, para facile Meret. Malcuit in mezzo su servizio di Insigne, l’Empoli si rifugia in angolo. Lozano alza per Osimhen che di testa non trova la porta. Cacace crossa in mezzo, Cutrone non ci arriva per un soffio. Verre calcia da fuori area, Meret la mette in angolo. Bajrami da fuori area, para facile Meret. Nel Napoli entra Zielinski per Lozano. Osimhen calcia di potenza e trova un difensore avversario, angolo per il Napoli. Giallo per Viti in ritardo su Mario Rui. Mertens per Insigne, Viti interviene e gli chiude lo specchio. Esce Mertens ed entra Politano.

Henderson! La riapre l’Empoli! Perde palla Malcuit, carambola in area ed Henderson non sbaglia. Traversone basso per Bajrami che cestina la rete del pareggio. Incredibile papera di Meret che con i piedi colpisce Pinamonti che trova il pari! Osimhen va via da solo, l’Empoli la mette in angolo. Pinamonti! Doppietta ed Empoli che la ribalta! Grandissima palla di Bajrami per Pinamonti che in scivolata non sbaglia. Zielinski per Mario Rui che calcia alle stelle. Termina il match, vince l’Empoli in rimonta sul Napoli.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17′ st Cacace); Bandinelli (16′ st Henderson), Asllani (25′ st Stulac), Zurkowski; Verre (22′ st Bajrami); Cutrone (21′ st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1′ st Malcuit), Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23′ st Zielinski), Mertens (33′ st Politano), Insigne (40′ st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44′ pt Mertens (N), 8′ st Insigne (N), 35′ st Henderson (E), 38′ st Pinamonti (E), 42′ st Pinamonti (E)

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1′ pt, 6’st.

VIDEO EMPOLI NAPOLI



