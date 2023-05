Video/ Empoli Napoli Primavera (3-1) gol e highlights: tanti gol e finale pirotecnico

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA (3-1): LA PARTITA

Tanti gol e un finale pirotecnico: termina col punteggio di 3-1 il match disputato al Cantro Sportivo “Petroio di Vinci” tra le formazioni Primavera di Empoli e Napoli, valevole per la 36esima giornata del campionato giovanile. A partire meglio, con una rete che indirizzerà il resto della gara, sono i toscani che già al 3′ vanno in gol con Magazzù: dopo una buona chance per il raddoppio, finalmente si risveglia la formazione ospite che si rende pericolosa in almeno un paio di occasioni e dà l’impressione (anche perché la vittoria rappresenterebbe un importante passo per la salvezza, a dispetto degli avversari che giocano solo per salutare con un successo il pubblico di casa) di poter rimettere in linea di galleggiamento la propria barca.

Nel secondo tempo, dopo una chance in avvio per il neo entrato Ekong, i campani hanno di che recriminare tanto che il risultato li punisce eccessivamente: dopo un’occasione su calcio di punizione per Iaccarino, Koffi si divora in ripartenza il possibile 1-1 e pochi secondi dopo un altro neo entrato, Alastuey, colpisce un clamoroso palo. Sembra che la rete partenopea sia nell’aria e invece al 75′ è capitan Ignacchiti al termine di un’azione di rimessa a fulminare Boffelli. Nel finale il risultato cambia ancora, ma non l’inerzia: i toscani restano in 10 e al 92′ Lorusso trova il meritato 2-1 per gli ospiti, ma nemmeno il tempo di una flebile speranza ed ecco che Vallarelli fa tris (e con Fantoni che al 94′ neutralizza il 3-2 di testa di Hysaj). Con questo successo un Empoli che non aveva più nulla da chiedere al torneo sale a quota 49 e scavalca provvisoriamente il Frosinone, mentre il Napoli resta a 32 e deve stare attento al tentativo dell’Atalanta di riuscire ad andare su que +10 vedendosi negata la chance di salvarsi attraverso i play-out.

EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA (3-1): IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Fantoni, Tropea, Dragoner (34′ Boli), Inderagoli, Angori, Bonassi (56′ Kaczmnarski), Stassin (56′ Mannelli), Ignacchiti, Zenelaj, Magazzù (46′ Ekong), Nabian (69′ Vallarelli). A disposizione: Tampucci, Seghetti, De Ferdinando, Alessio, Seck, Renzi, Tosto. Allenatore: Antonio Buscè.

NAPOLI (3-4-3): Boffelli, Barba (68′ Russo), Obaretin, Gioielli (59′ Alastuey), Acampa (79′ Giannini), Iaccarino, Spavone, Hysaj, Rossi, Koffi (68′ Marranzino), Gningue (79′ Lorusso). A disposizione: Turi, Mutamda, D’Avino, Russo, Nosegbe. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Reti: 3′ Magazzù (Empoli), 75′ Ignacchiti (Empoli), 92′ Lorusso (Napoli), 93′ Vallarelli (Empoli).

Ammoniti: Gioielli (Napoli).

