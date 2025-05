VIDEO EMPOLI PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena l’Empoli vince in casa contro il Parma per 2 a 1. Nel primo tempo la partita comincia con le due squadre che non sembrano volersi sbilanciare troppo e le azioni degne di nota scarseggiano.

Tuttavia, bisogna aspettare soltanto l’11’ perchè i toscani spezzino l’equilibrio passando in vantaggo per merito di Fazzini, bravo ad insaccare l’assist rasoterra offertogli dal collega Henderson direttamente sulla battuta del calcio d’angolo. I gialloblu tentano di reagire colpendo di testa in maniera imprecisa con Pellegrino, sul cross di Hainaut al 21′, sebbene rimangano poi in inferiorità numerica dal 31′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Valenti, ingenuo nel trattenere Esposito dopo esser già stato ammonito.

Nel secondo tempo il già protagonista Henderson non capitalizza un’ottima chance con una conclusione a giro che termina direttamente sul fondo anche se di un soffio intorno al 57′. Nel finale arriva la rete del momentaneo pareggio a firma Djuric al 74′, su suggerimento di Hernani.

Il gol della vittoria lo sigla poi Anjorin con una soluzione dalla distanza avendo ricevuto palla da Konate all’86’ e Sambia non batte Suzuki per il tris nel recupero al 90’+4′. I tre punti derivanti da questo successo spingono l’Empoli a quota 28 nella classifica della Serie A per la stagione 2024/2025, scavalcando sia il Venezia che il Lecce. La sconfitta forza invece il Parma a rimanere incollato ai 32 punti già acquisiti prima di questa trentaseiesima giornata di campionato.

