Video/ Empoli Pescara (1-2): highlights e gol. Tre punti pesanti per i delfini

Importante blitz esterno del Pescara di Luciano Zauri che, nella 12^ giornata della Serie B, passa col risultato di 2-1,contro un Empoli ormai in crisi dopo il ko di Benevento, sempre più lontano dalla vetta della classifica. I toscani provano a iniziare il match con maggior intraprendenza rispetto agli avversari ma a trovare il vantaggio al 19′ sono gli abruzzesi, con Bettella bravo a svettare di testa su un calcio d’angolo battuto da Memushaj. L’Empoli prova a reagire ma accusa il colpo, il Pescara dalla sua riesce a ripartire che è una bellezza e al 32′ colpisce dopo una bella fuga di Machin, poco controllato dagli avversari, che serve l’assist perfetto per Galano che realizza da due passi il suo settimo gol in campionato. Empoli tramortito ma capace di non demordere, su un calcio d’angolo battuto da Balkovec arriva la sponda di Mancuso, una girata che diventa di fatto un assist per Dezi che da distanza ravvicinata non può sbagliare, anche se il Pescara protesta per una possibile posizione di fuorigioco.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo vede l’Empoli deciso a rincorrere il pareggio, all’11’ Dezi trova i tempi giusti per il passaggio a Bandinelli ma è il palo a negare ai toscani il pari. Poi è una svirgolata di Romagnoli che quasi regala il tris su autogol agli abruzzesi. Nella parte conclusiva dell’incontro l’Empoli dimostra di aver terminato la benzina e il Pescara gestisce con maggiore tranquillità, anche se è Mancosu al 91′ ad avere il pallone buono per il pareggio, con una girata che esce a lato sfiorando l’incrocio dei pali. Il Pescara non rischia più e passa su uno dei campi più difficili del torneo cadetto.

