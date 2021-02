Video/ Empoli Pescara (2-2) gol e highlights. I delfini rallentano la capolista!

Il video con gli highlights e i gol di Empoli Pescara 2-2 è l’ennesima dimostrazione di come nel calcio niente sia scontato. Nel turno infrasettimanale valevole per la ventiduesima giornata di Serie B tutti erano convinti che la capolista avrebbe fatto un sol boccone dei delfini reduci da quattro sconfitte consecutive e sull’orlo di una vera e propria crisi di nervi. E in effetti nella prima frazione di gioco gli uomini di Dionisi vanno per due volte a un passo dal vantaggio con Ricci che sciupa un bel suggerimento di Matos e Moreo che prova a piazzarla con il tacco, non riuscendoci. Con il passare dei minuti la squadra di Breda acquista sempre più fiducia e coraggio, respingendo tutti gli assalti dei padroni di casa – si giocava al Castellani. Fino a passare clamorosamente avanti a inizio ripresa con l’assolo di Busellato che prende palla, avanza per vie centrali e batte Brignoli con un sinistro chirurgico. La reazione dei toscani si materializza quasi subito con Ricci che stavolta non sbaglia e firma l’uno pari. L’Empoli si riporta in avanti e al 72’ ribalta momentaneamente la situazione con il nuovo entrato La Mantia, servito in maniera eccezionale da Bajrami. Poco dopo Haas manca l’appuntamento con il 3-1 che avrebbe messo la parola fine all’incontro, graziati dagli avversari gli ospiti si procurano anche un calcio di rigore provocato da Pirrello che devia con il braccio largo un traversone di Nzita. Brignoli vince inizialmente il duello con Machin che sbaglia il tiro dagli undici metri ma si rifà con gli interessi sulla ribattuta successiva. Nel recupero Bajrami suona la carica e prova a trascinare i suoi al successo ma davanti a sé si trova il muro eretto da Fiorillo che salva il risultato a pochi istanti dallo scadere. Niente fuga per gli azzurri che vedono avvicinarsi il Monza, ora i brianzoli sono a -4. Resta sempre drammatica la classifica per il Pescara che ha dimostrato almeno di non farsi intimidire dalla prima della classe.

VIDEO EMPOLI PESCARA 2-2, IL TABELLINO

EMPOLI-PESCARA 2-2 (0-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello (90’+1’ Cambiaso), Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Haas, Stulac (82’ Damiani), Ricci; Matos (61’ Mancuso); Olivieri (61’ La Mantia), Moreo (61’ Bajrami). All. Alessio Dionisi.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano (75’ Bellanova), Guth, Bocchetti, Masciangelo (76’ Nzita); Busellato (60’ Omeonga), Valdifiori (67’ Rigoni), Scognamiglio; Tabanelli, Machin; Ceter (59’ Odgaard). All. Roberto Breda.

ARBITRO: Marco Serra (Sez. di Torino).

AMMONITI: 22’ Matos (E), 30’ Ceter (P), 39’ Bocchetti (P), 57’ Parisi (E).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 49’ Busellato (P), 63’ Ricci (E), 72’ La Mantia (E), 79’ Machin (P).

