Video/ Empoli Pordenone (0-1): highlights e gol. Prima gioia del 2020 per i ramarri

Il video con gli highlights e i gol di Empoli Pordenone 0-1 ci mostra le fasi salienti della partita valevole per il 26^ turno di Serie B. Finalmente i ramarri interrompono un digiuno di vittorie che si protraeva da oltre due mesi, praticamente dall’inizio dell’anno, ritrovando i tre punti che probabilmente salvano la panchina di Tesser (messo in discussione dagli ultimi risultati negativi e dall’involuzione dei suoi uomini). Dopo quattro successi consecutivi si ferma la corsa della squadra di Marino che fino a qualche settimana fa si trovava pericolosamente a ridosso della zona play-out e se fosse riuscita a imporsi per la quinta volta di fila sarebbe definitivamente rientrata in piena corsa per la promozione. Invece tra le mura amiche del Castellani i toscani vengono messi in riga da Bocalon che alla mezz’ora del primo tempo capitalizza l’assist di Gavazzi e punisce Brignoli restituendo il sorriso ai suoi compagni che non gioivano così dallo scorso dicembre quando occupavano il secondo posto e sognavano la Serie A. Adesso la situazione è decisamente meno rosea anche se questo risultato rappresenta indubbiamente una grossa iniezione di fiducia in vista delle prossime gare, a cominciare dallo scontro con la Juve Stabia in programma nel turno infrasettimanale. Inutili gli sforzi dei padroni di casa che nella ripresa provano a pareggiare i conti con l’incornata di Antonelli su calcio d’angolo, Di Gregorio ci mette i guantoni blindando la porta. Poi ci pensa la traversa scheggiata da Mancuso nelle fasi conclusive del match a dare una grossa mano al Pordenone che in zona Cesarini non riesce a dare il colpo di grazia agli avversari con Bocalon che manca clamorosamente l’appuntamento con la doppietta personale. Poco male per i giocatori del Pienne che al triplice fischio di Massimi tornano a festeggiare come non capitava da tempo.

IL TABELLINO

EMPOLI-PORDENONE 0-1 (0-1)

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Nikolaou, Antonelli (74’ Bandinelli); Frattesi, Ricci, Henderson (83’ Bajrami); Ciciretti, La Mantia (65’ Mancuso), Tutino. All. Pasquale Marino.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai (69’ Pasa), Pobega; Gavazzi (86’ Vogliacco); Candellone (76’ Ciurria), Bocalon. All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Luca Massimi (sez. di Termoli).

AMMONITI: Henderson (E), Tutino (E), Burrai (P), Camporese (P).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 32’ Bocalon (P).

