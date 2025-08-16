Video Empoli Reggiana che racconta l'esordio stagionale delle due formazioni. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO EMPOLI REGGIANA: FINISCE AI RIGORI!
Video Empoli Reggiana che si apre con la formazione di mister Pagliuca in zona offensiva. La rete del vantaggio è degli ospiti con Gondo che approfitta dell’ottima incursioni in area di rigore di Tavsan. L’esterno, seppur con il destro, riesce a pescare in mezzo l’ex Salernitana che non perdona. L’Empoli fatica ma si presenta dal dischetto con Ilie. Il giovane incrocia male con Motta che respinge senza problemi.
Lo stesso portieri è il protagonista assoluto del match. Tuttavia nel seconda frazione, proprio un cross di Ilie, si insacca alle spalle del portiere. Errore da parte del giovane portiere. Dopo 90 minuti di gioco ai calci di rigore vince l’Empoli. Sbagliano Marras e Gondo, segnano Belardinelli ed Elia. Sbaglia anche Rover, Busiello segna il rigore decisivo. Vince con la lotteria dei rigori l’Empoli con un super Fulignati.