Video/ Empoli Reggina (2-1): gol e highlights, avanzano i toscani (Coppa Italia)

Il video di Empoli Reggina ci racconta una partita per il secondo turno di Coppa Italia vinta dai toscani con il punteggio di 2-1. Di conseguenza naturalmente è l’Empoli a passare il turno: domenica prossima si giocherà Empoli Pescara, di nuovo in casa dei toscani e dunque allo stadio Carlo Castellani. Ieri sera comunque abbiamo assistito a un Empoli Reggina non così scontato, come il fattore campo e la differenza di categoria potevano far pensare alla vigilia. L’Empoli è passato in vantaggio con il gol segnato da Mancuso al 22′ minuto del primo tempo, ma la Reggina ha reagito immediatamente e appena sei minuti dopo i calabresi hanno trovato il gol del pareggio grazie a Corazza. Tutto dunque si è deciso nel secondo tempo, in particolare grazie alal rete messa a segno da Antonelli al 73′ che ha dato la vittoria ai padroni di casa toscani allenati da Cristian Bucchi. La Reggina ha dovuto alzare bandiera bianca anche a causa dell’espulsione di Kirwan, che ha ridotto in dieci uomini la compagine calabrese dopo pochi minuti del secondo tempo.

VIDEO EMPOLI REGGINA (2-1): IL TABELLINO

Marcatori: 22′ Mancuso (E), 28′ Corazza (R), 73′ Antonelli (E). EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli (46′ Frattesi); Laribi; La Gumina (64′ Moreo), Mancuso. A disposizione: Provedel, Meli, Balkocev, Pirrello, Donati, Romagnoli, Ricci, Zelenkovs, Cannavò, Mraz. Allenatore: Bucchi. REGGINA (3-4-1-2): Farrroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose (75′ Salandria), Bresciani (57′ Rubin); Sounas; Corazza, Bellomo (53′ Reginaldo). A disposizione: Lofaro, Gasparetto, Marchi, Nemia, Paolucci. Allenatore: Toscano. ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Daniele Marchi di Bologna. Quarto uomo: Marco D’Ascanio di Ancona. AMMONITI: Laaribi (E), De Rose (R), Loiacono (R), Bertoncini (R). ESPULSO: Kirwan (R) per doppia ammonizione.

VIDEO EMPOLI REGGINA (2-1): GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA