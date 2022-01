Video/ Empoli Roma (2-4) gol e highlights: i toscani si svegliano tardi

La Roma supera l’Empoli al Castellani grazie alla doppietta di Abraham, Sergio Oliveira e Zaniolo, l’Empoli si sveglia solo nella ripresa con Pinamonti e Bajrami che rendono meno amara la sconfitta, un incontro tutto da vivere nel video Empoli Roma 2-4. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Contatto in area tra Fiammozzi e Zaniolo, il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il penalty. Iniziativa di Bandinelli che, pressato da Mancini, sbaglia il cross. Bella iniziativa di Pinamonti che dalla destra crossa, arriva Bandinelli che viene chiuso da Karsdorp. Ci prova Bandinelli, para facile Rui Patricio. Mkhitaryan calcia, Abraham tocca con il tacco e per poco non inquadra la porta. Cristante serve in area Abraham, la sua conclusione trova la buona chiusura di Ismajli. Henderson serve veloce per Bajrami, conclusione fuori di poco. Zaniolo calcia a botta sicura, Ismajli si immola e salva. Abraham! La sblocca la Roma! Calcia Sergio Oliveira, il centravanti inglese aggancia in area e trova il gol. Raddoppia la Roma con Mancini! Sergio Oliveira calcia un corner insidioso con Abraham che tira ma trova la grande risposta di Vicario, arriva Mancini che deposita in rete il raddoppio.

Sergio Oliveira! Triplica la Roma due minuti dopo! Karsdorp crossa con Zaniolo che allunga la traiettoria, il portoghese la mette all’incrocio per il secondo gol consecutivo in maglia giallorossa. Impatto devastante per il nuovo acquisto della Roma. Ancora Roma in gol con Zaniolo, l’Empoli sparisce dal campo! Abraham di tacco per Mkhitaryan che assiste Zaniolo per il gol che chiude definitivamente la gara. Scontro tra Zaniolo e Marchizza, quest’ultimo ha la peggio e deve abbandonare il campo. Esce Marchizza in barella, al suo posto Viti. Intanto il secondo gol è assegnato ad Abraham, doppietta quindi per il centravanti. Tre minuti di recupero, Empoli annientato in questa prima frazione di gioco. Termina la prima frazione di gara, Roma avanti sul quattro a zero.

VIDEO EMPOLI ROMA: SECONDO TEMPO

Zaniolo prova a servire Abraham, chiude bene Zurkowski. Roma che continua ad attaccare sfruttando gli ampi spazi lasciati dall’Empoli. Mancini ferma fallosamente Pinamonti, scatta il giallo per il difensore. Empoli che sta provando a trovare la rete per rientrare un minimo nel match. Pinamonti! Arriva la rete dell’Empoli! Assist di Bandinelli per il centravanti che in area stoppa la sfera e la mette alle spalle di Rui Patricio. Empoli che continua ad attaccare, il tiro di Henderson viene controllato da Rui Patricio. Henderson direttamente da centrocampo, attento Rui Patricio. Fallo di Tonelli su Abraham e giallo per il difensore. Cross di Zaniolo che per poco non termina in porta. Iniziativa di Bajrami su lancio di Viti, la conclusione viene bloccata da Rui Patricio.

Bajrami! La riapre l’Empoli! Gran destro dell’albanese che vede la deviazione fortuita di Mancini e supera Rui Patricio. Cross da angolo di Sergio Oliveira, Vicario non esce benissimo e per un soffio Ibanez non trova il colpo di testa vincente. Cross di Bajrami, ci arriva Tonelli di testa, conclusione centrale. Pochi minuti alla fine del match, l’Empoli nella ripresa ha provato la grande rimonta che sembra essersi fermata a metà. Pinamonti ci prova di testa ma trova la facile parata di Rui Patricio. Chiede un rigore l’Empoli per il fallo di Sergio Oliveira su Zurkowski, il direttore di gara non è della stessa idea. Termina il match, la Roma vince per quattro reti a due

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza (42′ pt Viti); Zurkowski, Ricci, Bandinelli (36′ st Benassi); Bajrami, Henderson (36′ st Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Pezzola, Rizza, Romagnoli, Asllani, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Maitland-Niles (15′ st Vina); Mkhitaryan (30′ st Veretout); Zaniolo (34′ st Afena-Gyan), Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Keramitsis, Kumbulla, Vina, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Zalewski. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 24′ pt e 33′ pt Abraham (R), 35′ pt Oliveira (R), 37′ pt Zaniolo (R), 10′ st Pinamonti (E), 27′ st Bajrami (E)

NOTE: Ammoniti: Tonelli, Benassi (E); Mancini, Cristante (R). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

VIDEO EMPOLI ROMA





