Video/ Empoli Salernitana (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Castellani

Nella 17^ giornata di Serie B, Empoli e Salernitana pareggiano per 1-1 nella sfida in programma al Castellani per un pari che tutto sommato è il risultato più giusto anche se ambo le squadre di Roberto Muzzi e Gian Piero Ventura hanno di che recriminare. Come si vede nel video di Empoli e Salernitana, sono occorsi alcuni errori marchiani (si vedano quelli nel recupero finale che avrebbero indirizzato il match in una direzione o in un’altra) e nonostante tutto il punto vinto ieri in terra toscana, per ragioni diverse, serve poco a tutti per la classifica. Andando a guardare le statistiche elaborare a fine gara si nota come ci sia stato grande equilibrio anche se si sia fatta leggermene preferire la formazione campana che ha effettuato 14 tiri totali in porta a fronte dei 9 dei toscani mentre c’è perfetta parità nei calci d’angolo conquistati; passando invece al dato relativo alle parate si vede che il portiere di casa Brignoli ne ha compiute 4 e quasi tutte decisive (come quella su Djuric al 93’ prima di essere graziato dallo stesso attaccante) laddove Micai solamente 2 ma comunque importanti. Le due squadre si equivalgono più o meno anche nei falli fatti (24 a 19 per i granata) mentre i “gialli” comminati sono stati quattro a testa. Infine andando spulciare i dati su passaggi e possesso palla ci si accorge che l’Empoli ne ha effettuati in totale 401 contro i 375 della Salernitana mentre a livello di attacchi sferrati i toscani sono stati più pericolosi (112 a 73) ma mostrando meno cinismo degli ospiti che con meno iniziative per poco non riuscivano nel recupero a portare a casa l’intera posta in palio.

LE DICHIARAZIONI

Umori contrapposti in mixed zone e in sala stampa al termine della sfida tra Empoli e Salernitana al Castellani e che ha visto le due compagini pareggiare per 1-1 nonostante si attendessero qualcosa di più. Roberto Muzzi, allenatore della compagine toscana, ha ammesso le difficoltà ma facendo comunque i complimenti ai suoi: “Mi è piaciuto lo spirito come con l’Ascoli: purtroppo le amnesie difensive possono capitare anche se siamo stati bravi poi ad avere le nostre occasioni” ha detto il coach degli azzurri che ha poi sottolineato la prestazione di Bajrami. “Oggi però una piccola sbavatura ci è costata il gol: ora dobbiamo stringere i denti tutti, io per primo, e sperando che questo periodo finisca quanto prima” ha concluso Muzzi ammettendo inoltre di essere dispiaciuto per i fischi dei tifosi anche se questi hanno il diritto a suo dire di fare ciò che vogliono. Sull’altra sponda Gian Piero Ventura, ex ct e a suo tempo maestro proprio di Muzzi, ha così commentato la prova della Salernitana: “Rispetto alla partita col Crotone abbiamo fatto un passo in avanti perché siamo venuti qui con la mentalità giusta e abbiamo provato a vincere fino alla fine” ha detto l’allenatore dei granata mostrandosi soddisfatto dalla prestazione. “Con l’Empoli abbiamo dimostrato che, se vogliamo, siamo in grado di fare bene perché sono fondamentali l’atteggiamento e la condizione fisica” ha aggiunto Ventura, spiegando che il gruppo sta crescendo ma che ancora deve prendere piena coscienza delle proprie qualità.

CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI SALERNITANA, HIGHLIGHTS E GOL



