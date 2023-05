Video/ Empoli Salernitana (2-1) gol e highlights: toscani ad un passo dalla salvezza

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI SALERNITANA: TOSCANI SALVI!

L’Empoli vince lo scontro salvezza contro la Salernitana e si porta ad un passo dalla matematica salvezza. Cambiaghi e Caputo sfruttano due assist di Ebuehi per superare Ochoa, nel finale Piatek accorcia per la compagine guidata da Paulo Sousa. Cross di Mazzocchi che non trova nessun compagno. Cambiaghi si propone e crossa, Lovato libera l’area. Marin crossa in mezzo e pesca Caputo che va di testa a botta sicura, salva Ochoa. Grassi per Baldanzi che calcia e trova il corpo di Pirola, ci prova poi Cambiaghi, ancora bravo Ochoa. Lovato commette fallo su Cambiaghi e viene ammonito. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco con il match bloccato sullo zero a zero. Ochoa ha salvato in due circostanze la compagine campana. Parisi in mezzo, libera l’area Bronn. Cambiaghi!

La sblocca l’Empoli! Caputo riceve la sfera e allarga per Ebuehi, il cross trova Cambiaghi che non lascia scampo a Ochoa. Mazzocchi crossa da calcio d’angolo, Parisi libera l’area, Dia calcia da fuori ma non inquadra lo specchio. Ancora Mazzocchi che scende sulla fascia di competenza e crossa, Parisi la mette in angolo. Termina la prima frazione di gara, decide al momento Cambiaghi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI SALERNITANA: SECONDO TEMPO!

Marin in mezzo da angolo, la sfera resta a disposizione di Henderson che calcia alto. Kastanos prova a servire Botheim che non ci arriva. Baldanzi, dopo una grande azione, la mette in mezzo per Caputo che viene anticipato da Daniliuc. Caputo! Raddoppia l’Empoli! Ebuehi trova sul secondo palo il centravanti che deve solo appoggiarlo in rete.

Discesa di Parisi che arriva al limite dell’area e calcia, palla fuori di pochissimo! Quindici minuti alla fine, padroni di casa in pieno controllo del match. Bandinelli entra per Baldanzi. Vilhena prova il cross, chiude bene Ebuehi. Pochi minuti alla fine del match, controlla la gara l’Empoli. Bohinen ci prova dal limite dell’area, sfera deviata in angolo. Kastanos in mezzo per Daniliuc che di testa non trova la porta. Piatek! La riapre la Salernitana! Kastanos calcia da fuori area, respinge Vicario, Piatek appoggia in rete. Sette i minuti di recupero. Parisi respinge corto, arriva Mazzocchi che per un soffio non trova il pari. Termina il match, vince l’Empoli.

VIDEO GOL EMPOLI SALERNITANA: IL TABELLINO

Marcatori: 37’ pt Cambiaghi, 18’ st Caputo, 41’ st Piatek

Assist: 37’ pt e 18’ st Ebuehi

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (42’ st Stojanovic), Luperto, Walukiewicz, Parisi; Henderson (15’ st Akpa Akpro), Grassi, Marin; Baldanzi (33’ st Bandinelli); Caputo (42’ st Destro), Cambiaghi (33’ st Pjaca). All. Zanetti.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola (1’ st Kastanos); Sambia (1’st Daniliuc), Coulibaly (22’ st Bohinen), Vilhena (42’ st Nicolussi Caviglia), Mazzocchi; Maggiore (1’ st Piatek), Botheim; Dia. All. Paulo Sousa

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Lovato, Bronn (S), Baldanzi, Destro (E)

