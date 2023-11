Video/ Empoli Sassuolo (3-4) gol e highlights: Berardi fa esultare i neroverdi (26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS EMPOLI SASSUOLO: SINTESI

Empoli e Sassuolo, il punteggio è attualmente di 1-1. La situazione si è delineata con un rigore realizzato da Caputo per l’Empoli, seguito da una risposta immediata di Pinamonti su calcio d’angolo. Questo scambio di gol è particolarmente interessante perché entrambi i giocatori, Caputo e Pinamonti, sono ex di questa partita. La competizione è stata arricchita dalla loro presenza sul campo e dalla loro capacità di incidere sul risultato. Il rigore di Caputo e la risposta di Pinamonti confermano l’incertezza e l’equilibrio della partita, mantenendo alta l’intensità dell’incontro. Gli appassionati sicuramente apprezzano il contributo di questi ex giocatori che stanno rendendo la sfida ancora più avvincente.

Empoli e Sassuolo è giunto a conclusione con un risultato di 2-2. La partita è stata caratterizzata da un momento critico per la difesa neroverde, con una sorta di dormita collettiva che ha permesso a Fazzini di recuperare lo svantaggio segnando un destro che si è infilato alla sinistra del portiere. Questa situazione ha evidenziato un momento di debolezza nella difesa del Sassuolo, consentendo all’Empoli di ristabilire la parità nel punteggio. L’abilità di Fazzini nel capitalizzare su questa opportunità ha portato a un risultato di pareggio alla fine del primo tempo. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà la partita nel secondo tempo, con entrambe le squadre che cercheranno di rimediare agli errori difensivi e di ottenere il controllo della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS EMPOLI SASSUOLO, IL SECONDO TEMPO

Empoli e Sassuolo, il risultato è ancora fermo sul 2-2. Tuttavia, un momento significativo è stato l’occasione creata da Tressoldi del Sassuolo, che ha avuto la possibilità di portare la sua squadra in vantaggio. L’occasione di Tressoldi è stata un momento chiave che avrebbe potuto cambiare il corso della partita, permettendo al Sassuolo di prendere il controllo del punteggio. In partite così equilibrate, capitalizzare su queste opportunità è essenziale per ottenere un risultato positivo. Gli appassionati sono ora con il fiato sospeso, curiosi di vedere come si svilupperanno gli ultimi minuti di questa partita avvincente. Con il punteggio in bilico, ogni azione può fare la differenza e determinare il vincitore di questo confronto.

Empoli e Sassuolo è giunta al termine con una vittoria del Sassuolo per 4-3. La doppietta di Berardi è stata fondamentale per il risultato finale, con uno dei gol proveniente da un calcio di rigore e l’altro da un’azione rocambolesca. Berardi ha dimostrato la sua abilità nel finalizzare le opportunità, contribuendo in modo significativo al successo del Sassuolo. La partita è stata caratterizzata da un ritmo frenetico e da numerose emozioni, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere i tre punti. La vittoria del Sassuolo rappresenta un importante passo avanti nella classifica e conferma la capacità della squadra di segnare in modo efficace. Gli appassionati avranno sicuramente apprezzato la spettacolarità della partita e gli episodi decisivi che l’hanno caratterizzata.

EMPOLI SASSUOLO, IL TABELLINO

EMPOLI: Berisha E., Bereszynski B., Ismajli A., Luperto S., Cacace L., Fazzini J. (dal 25′ st Kovalenko V.), Ranocchia F. (dal 25′ st Grassi A.), Maleh Y. (dal 34′ st Gyasi E.), Cambiaghi N. (dal 34′ st Destro M.), Caputo F., Cancellieri M. (dal 25′ st Maldini D.). A disposizione: Caprile E., Perisan S., Bastoni S., Ebuehi T., Guarino G., Marin R., Shpendi S., Walukiewicz S. Allenatore: Andreazzoli A..

SASSUOLO: Consigli A., Toljan J., Erlic M., Tressoldi R., Viti M. (dal 10′ st Vina M.), Boloca D., Matheus Henrique, Berardi D. (dal 45’+3 st Pedersen M.), Thorstvedt K. (dal 34′ st Bajrami N.), Lauriente A. (dal 33′ st Castillejo S.), Pinamonti A. (dal 33′ st Mulattieri S.). A disposizione: Cragno A., Pegolo G., Ceide E. K., Defrel G., Ferrari G. M., Lipani L., Missori F., Racic U., Volpato C. Allenatore: Dionisi A..

RETI: al 3′ pt Caputo F. (Empoli) , al 25′ pt Fazzini J. (Empoli) , al 41′ st Kovalenko V. (Empoli) al 9′ pt Pinamonti A. (Sassuolo) , al 20′ pt Matheus Henrique (Sassuolo) , al 21′ st Berardi D. (Sassuolo) , al 45’+2 st Berardi D. (Sassuolo) .

AMMONIZIONI: al 23′ pt Fazzini J. (Empoli), al 30′ pt Maleh Y. (Empoli), al 45’+1 st Gyasi E. (Empoli), al 45’+2 st Grassi A. (Empoli) al 37′ pt Matheus Henrique (Sassuolo), al 5′ st Berardi D. (Sassuolo).

