Video/ Empoli Spezia (2-2) gol e highlights: punto in rimonta per i toscani!

Empoli Spezia regala emozioni a non finire fino al triplice fischio. Un pareggio con gol che premia la tenacia dei toscani che, sotto di due reti, hanno la forza di reagire fino al 2-2 conclusivo. Al “Castellani” è sfida importante in chiave salvezza e la tensione si fa sentire. Parte meglio la squadra di Zanetti che, dopo appena quattro minuti, sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Caputo. Al minuto numero venti episodio importante, ovvero calcio di rigore per lo Spezia ed espulsione diretta per Parisi che tocca la palla di mano, quasi sulla linea di porta, a seguito di una deviazione di Wisniewski su azione d’angolo. Dal dischetto si presenta Verde che si fa ipnotizzare da Vicario che para anche la respinta. Ma dopo una revisione al Var il direttore di gara fa ripetere con Verde che stavolta batte Vicario dagli undici metri. Al 32’ arriva il raddoppio dello Spezia con un gran sinistro di Verde che si infila all’incrocio dei pali. Prima frazione che si chiude con il doppio vantaggio dello Spezia.

La ripresa si apre con gli ospiti che dopo quattro minuti rimangono in dieci per il secondo giallo ad Esposito. L’Empoli ora spinge e ci crede: al termine di una azione insistita avviata da un corner di Marin, Cambiaghi manda alto di sinistro. Al minuto 68 prodezza di Dragowski su colpo di testa di Caputo innescato da un calcio d’angolo di Marin. Poi è Nicolò Cambiaghi a fare centro con una precisa conclusione mancina che si infila sotto la traversa a dimezzare lo svantaggio. L’Empoli ci crede e al 94’ trova il meritato pareggio: tiro di Marin deviato ma c’è la bordata di Emanuel Vignato che batte Dragowski. Prima rete in azzurro per il numero 55, gol all’esordio per lui. Termina con un pareggio che proietta l’Empoli a quota 27 punti e lo Spezia a 19 con un margine poco rassicurante sul terzultimo posto occupato dal Verona.

EMPOLI: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli (85’ Vignato); Baldanzi (26’ Cacace); Caputo (85’ Satriano), Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Fazzini, Haas. Allenatore: Zanetti

SPEZIA: Dragowski; Wisniewski, Amian, Nikolaou; Gyasi (63’ Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (79’ Cipot), Reca; Verde (52’ Ekdal), Shomurodov. A disposizione: Marchetti, Zovko; Beck, Krollis, Ferrer, Maldini. Allenatore: Gotti

Marcatori: 26’ rig. Verde, 32’ Verde, 71’ Cambiaghi, 94’ Vignato

Espulso:20’ Parisi per fallo di mano, 49’ Esposito per doppio ammonizione

Ammoniti:Vicario, Nikolaou, Verde, Esposito, Ekdal

