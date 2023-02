Video/ Empoli Torino Primavera (3-0) gol e highlights: toscani straripanti

VIDEO EMPOLI TORINO PRIMAVERA (3-0): LA PARTITA

Empoli Torino Primavera termina con un sorprendente tris dei toscani ai danni della squadra di mister Scurto. I granata, in lotta per le primissime posizioni, falliscono una ghiotta occasione anche in virtù di un Empoli in giornata di grazia. Successo toscano in discussione solo nella prima frazione di gioco, poi via libera al tripudio di Bucancil e compagni. A far pendere l’ago della bilancia verso l’Empoli è all’ultimo minuto del primo tempo un pallonetto beffardo di Marianucci, sul quale Servalli non è esente da colpe. Il Toro inizia la ripresa con diverse sostituzioni ma nel giro di pochi minuti il match assume una piega del tutto inattesa: passano pochi secondi e un errore di Dembele consente a Ekong di timbrare il gol del raddoppio. Pochi minuti più tardi altro errore dei piemontesi e tris dell’Empoli: questa volta tocca a Silva rendersi protagonista in negativo con il fallo in area di rigore ai danni di Ekong. Dal dischetto Degli Innocenti sancisce il terzo gol dei toscani.

E non è finita perché la formazione di Buscè potrebbe addirittura servire il poker dopo una situazione abbastanza surreale. Ekong si porta fuori la palla e mette in area, N’Guessan la prende con le mani e il direttore di gara fischia il secondo calcio di rigore di giornata. Dagli undici metri va ancora Degli Innocenti ma questa volta Servalli è bravo a negare la doppietta all’attaccante di casa. Nel finale c’è spazio per qualche offensiva del Torino che, tuttavia, non consente di accorciare il risultato. Una giornata da dimenticare in fretta per il Torino, alla terza partita consecutiva senza vittorie dopo un match giocato ben al di sotto delle proprie possibilità. Quarto risultato utile di fila, invece, per l’Empoli, ora a quota 25 punti in classifica.

VIDEO EMPOLI TORINO PRIMAVERA (3-0): IL TABELLINO

EMPOLI: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti (st 37′ Tropea), Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski (st 17′ Barsi), Ekong (st 37′ Seck), Bucancil (st 32′ Alessio). A disposizione: Fantoni, Tampucci, Indragoli, Magazzu, Fini, Vallarelli, Zenelaj, Botrini. Allenatore: Buscè

TORINO: Servalli, Anton (st 21′ Makadji), N’Guessan, Caccavo (st 1′ Ansah), Jurgens (st 26′ Corona), Ciammaglichella (st 1′ Dell’Aquila), Dellavalle, Dembele, Ruiz (st 1′ Silva), Njie, Weidmann. A disposizione: Passador, Brezzo, Rettore, Opoku, Acar, Barzago, Taouri, Capaci. Allenatore: Scurto

Reti: 45′pt Marianucci, 2′st Ekong, 10′st Degli Innocenti

Ammoniti: Ciammaglichella, Ruiz

