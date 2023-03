Video/ Empoli Udinese (0-1) gol e highlights: la decide Becao (Serie A)

VIDEO EMPOLI UDINESE (0-1): VINCONO I FRIULANI!

Empoli Udinese, due squadre diametralmente opposte sopratutto nell’approccio alla gara. La squadra toscana inizia la partita portando ai piedi il pallino del gioco, sopratutto con la sorpresa di quest’anno: Baldanzi. Il giovane trequartista italiano rischiava di procurare un rigore alla sua squadra, essendo stato colpito da Becao, per la sfortuna di Empoli il contatto è avvenuto fuori area.

Difficile trovare spazi, la squadra di casa è quella che si è avvicinata di più al tiro in porta avendo la fantasia dei tre li davanti, l’Udinese invece non avendone di questi giocatori, o almeno dalla trequarti in su, non riesce a creare occasioni degne di nota. Ma occhio sempre al gigante buono: Beto, che potrebbe punire da un momento all’altro.

Prima che l’arbitro fischi per l’intervallo, il ritmo di gioco si è alzato molto e la squadra friulana ha rischiato di portarsi in vantaggio grazie alla percussione di Udogie, il terzino italiano tira in maniera debole a porta vuota ma Parisi riesce a salvare sulla linea. Da quel momento in poi è l’Empoli che attaccherà con più insistenza. Sfiorando il gol con Caputo che però viene raggiunto da Bijol.

Dopo il cartellino giallo del difensore friulano, arrivano occasioni da una parte e dall’altra in pochi minuti. Iniziando da Stojanovic che segue l’azione fino all’area di rigore, al momento di tirare però, il giocatore cerca di trovare un compagno in mezzo che però, non trova. Success poi ci prova di testa ma il nel salto ha un contatto con un difensore toscano.

EMPOLI UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Riprende Empoli Udinese dopo l’intervallo, e il the negli spogliatoi ha sicuramente fatto bene alla squadra friulana, che già nei primi minuti si è resa pericolosa con la penetrazione di Lovric che di poco non buca Vicario. Il portiere dell’Empoli però è stato bucato dalla deviazione di un suo compagno di squadra. Dopo il colpo di testa di Becao, il difensore centrale Luperto la devia alle spalle del proprio portiere.

Botta psicologica non indifferente quella subita dai toscani, che nonostante ci abbiano provato nel corso di questa ripresa, non riescono a segnare. La porta di Silvestri infatti sembra quasi stregata. I problemi dell’Empoli però non sono finiti, c’è ancora un Beto molto in forma e sopratutto un Lovric che potrebbe colpire a ciel sereno.

Termina Empoli Udinese con la vittoria fuori casa per la squadra friulana arrivata dopo quasi mezz’ora di assedio da parte dei toscani. Dopo l’autogol di Luperto infatti l’Udinese si è riposata sugli allori, molti giocatori infatti si sono limitati a osservare i giocatori avversari muoversi fino al cross in mezzo, fiduciosi che tanto sui colpi di testa la squadra friulana ha pochi rivali in questa Serie A. Ciononostante, qualche occasione degna di nota la squadra di Udine l’ha avuta, sia con Becao che sarebbe stato autore di una doppietta da ricordare, sia con Beto, che però in nessun caso la palla è entrata alle spalle di Vicario. Gara di sofferenza dunque vinta dall’Udinese, prova di grande maturità.

EMPOLI UDINESE, IL TABELLINO

EMPOLI UDINESE 0-1 (0-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic (89′ Grassi), Luperto, Ismajli, Parisi (72′ Cacace); Akpa Akpro, Marin (72′ Pjaca), Bandinelli (49′ Fazzini); Baldanzi (89′ Nabian); Satriano, Caputo. A disposizione: Ujkani, Stubljar, De Winter, Walukiewicz, Henderson, Degli Innocenti, Tonelli, Ebuehi, Haas, Vignato. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (77′ Festy), Pereyra (86′ Samardzic), Walace, Lovric (80′ Arslan), Udogie; Beto, Success (86′ Thauvin). A disposizione: Padelli, Piana,

Zeegelaar, Pafundi, Abankwah. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Cosso.

Ammoniti: Bijol (U), Luperto (E), Becao (U), Beto (U), Lovric (U), Fazzini (E).

Marcatori: 54′ aut. Luperto (E).

