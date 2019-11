Video/ Empoli Venezia (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Castellani

Nella 13^ giornata della Serie B, è un pareggio col risultato di 1-1 meritato per il Venezia che è costretto a rincorrere per tutta la partita contro un Empoli subito in vantaggio, ma che sembra ancora convalescente anche dopo l’arrivo di Roberto Muzzi in panchina. Come si vede nel video di Empoli Venezia, ai toscani bastano 5′ per portarsi in vantaggio, con Mancuso che sfrutta un lancio lungo di Balkovec e battendo Lezzerini, beffato anche dal terreno di gioco bagnato. Il Venezia riesce comunque a reagire e cresce col passare dei minuti e nella fase centrale del primo tempo ha tre grandi occasioni per pareggiare. Prima Di Mariano spreca a tu per tu con Brignoli, poi i lagunari colpiscono due legni prima con Vacca, poi con Suciu. La porta dell’Empoli sembra stregata, prima nell’intervallo anche Capello manca il pari da due passi e nella ripresa il copione non cambia, con gli azzurri che provano ad allentare la tensione avversaria.

IL SECONDO TEMPO

La pressione del Venezia è costante ma per gli uomini di Dionisi inizia a farsi strada un po’ di stanchezza, e Ceccaroni deve prodursi in un grande salvataggio su conclusione di Dezi. Al 40′ la svolta, col neo entrato Maleh che si procura il rigore del pari, che Aramu trasforma spiazzando Brignoli. Sarebbe comunque l’Empoli a sprecare il match point, al 95′ Ricci va a concludere praticamente a botta sicura ma trova il salvataggio di Modolo. Il Venezia si prende così un punto prezioso, l’Empoli frena ancora ma per la classifica corta il secondo posto occupato dal Pordenone è ancora a -4.

