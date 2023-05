Video/ Empoli Verona (1-0) gol e highlights: Renzi regala la vittoria ai toscani

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI VERONA: VITTORIA DI MISURA

L’Empoli supera il Verona grazie ad una rete siglata da Renzi nella prima frazione di gara. Vittoria importantissima per i padroni di casa in chiave play-off. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Padroni di casa che la sbloccano dopo dieci minuti di gara! Ignacchiti fa il velo per Renzi che da solo in area deve solo toccarla, Empoli avanti. El Wafi, giallo per un fallo sulla fascia. Cazzadori ci prova di testa, bravo il portiere avversario a metterla in angolo. Traversa di Barsi! Empoli che sfiora il raddoppio, traversa di Barsi, arriva poi Renzi a botta sicura, palla in angolo. Empoli che continua ad attaccare a caccia del raddoppio, i toscani vogliono agganciare la zona play-off. La prima frazione termina dopo tre minuti di recupero, la decide al momento Renzi.

Inizia la ripresa tra Empoli e Verona. Bragantini in mezzo, la sfera prende una strana traiettoria, Stubljar deve compiere una grande parata. Empoli che sta provando ora a controllare il match, Verona che si riversa in attacco a caccia del pari. Brigantini di sinistro da fuori area, palla fuori di poco. Ci prova su punizione l’Empoli, intervento di Boseggia non impeccabile. Sei i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Termina il match con la vittoria dell’Empoli grazie a Renzi, da segnalare l’espulsione di Nabian per fallo di reazione nel finale per i padroni di casa.

VIDEO GOL EMPOLI VERONA, IL TABELLINO

Empoli: Stubljar, Barsi, Degli Innocenti, Indragoli, Alessio, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Dragoner, a disp. Fantoni, Seghetti, Marianucci, Magazzu, Seck, Stassin, Vallarelli, Zenelaj, Bonassi, Tropea, Ekong, Bucancil, Obeng, all. Buscè

Hellas Verona: Boseggia, El Wafi, Calabresi, Caia, Florio, Bernardi, Riahi, Matyjewicz, Gomez, Cazzadori, Bragantini, a disp. Marchetti, Toniolo, Patané, Schirone, De Battisti, Ebengué, Zorom, Dalla Riva, Dias Patricio, Dentale, Diao, Nwanege, all. Sammarco

Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. AIA di Palermo)

Marcatori: 10’ Renzi

Cartellini: El Wafi, Florio, Calabrese,

Espulsi: Nabian

