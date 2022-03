Video/ Empoli Verona (1-1) gol e highlights: pareggio e rimpianto Hellas! (Serie A)

VIDEO EMPOLI VERONA (1-1): DI FRANCESCO E CANCELLIERI

La sfida tra Empoli e Verona termina 1 a 1, con un punto ciascuno. Cancellieri – a segno al 72′ – risponde così a Di Francesco, autore della rete che ha aperto le marcature al 26′. Dopo un inizio gara senza grandi chance particolarmente rilevanti, al 26′ arriva appunto il gol dei toscani. Parisi serve in area Pinamonti: questo di prima riesce a servire Di Francesco, che piazza la palla alle spalle di Montipò. Alla mezz’ora sono dunque i toscani ad essere in vantaggio, nonostante una partenza leggermente migliore degli ospiti. Dopo varie chance per i gialloblù, al 61′ di Empoli Verona l’occasione che potrebbe riaprire la gara: Caprari viene steso in area da Parisi e sul dischetto va Simeone. Davanti al portiere avversario, il Cholito sbaglia: Vicario infatti indovina la traiettoria e la para! Dopo il check del var, l’arbitro però opta per la ripetizione del penalty: Parisi infatti entra in area prima della battuta e poi spazza la palla dopo la parata. Non è però fortunato neppure questa volta l’attaccante gialloblù: dal dischetto, la seconda volta centra il palo! Al 72′ arriva – dopo varie occasioni pericolose – il gol del Verona con Cancellieri: il giocatore rientra sul sinistro e da fuori area sfodera un tiro imprendibile per Vicario. Sul finale attaccano gli ospiti ma Vicario risponde sempre “presente”. Finisce dunque 1 a 1.

VIDEO EMPOLI VERONA: LE DICHIARAZIONI

Dopo il pareggio tra Empoli e Verona, i due allenatori hanno parlato della sfida. Soddisfazione per Igor Tudor, nonostante la mancata vittoria, come affermato in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un secondo tempo dove siamo esistiti solo noi. La sensazione è che volevamo vincere, va bene un punto, non siamo scontenti. Sono contento per i ragazzi che hanno avuto questa opportunità e l’hanno sfruttata. La sensazione è bella dopo questa gara. Non è mai facile giocare contro l’Empoli, non vince da un po’ ma ha sempre giocato a viso aperto con tutti. Mi spiace perché potevamo fare tre punti ma va bene così”. A Dazn, Andreazzoli ha dichiarato: “La vittoria è figlia della prestazione e oggi non è stata all’altezza per guadagnare una vittoria. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma invece di facilitarci il compito ce l’ha ingigantito. Il Verona ha fatto bene quello che doveva, ci ha messo in difficoltà ed è una squadra che mi piace. Penso che finirà alla grande il campionato”.

VIDEO EMPOLI VERONA: IL TABELLINO

Empoli-Verona 1-1

MARCATORI: 26′ Di Francesco, 71′ Cancellieri

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi (86′ Cacace); Zurkowski (86′ Handerson), Asllani, Bandinelli (80′ Tonelli); Bajrami (46′ La Mantia), Di Francesco (68′ Stulac); Pinamonti. A disp. Biagini, Ujkani, Cacace, Cutrone, Henderson, Ismajli, La Mantia, Luperto, Stulac, Tonelli, Verre. All. Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola (60′ Cancellieri), Günter, Casale; Sutalo, Bessa (84′ Terracciano), Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Berardi, Chiesa, Bosilj, Cancellieri, Pierobon, Praszelik, Terracciano, Turra. All. Tudor.

ARBITRO: Matteo Marcenaro











