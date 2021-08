Video/ Empoli Vicenza (4-2) highlights e gol. Bel poker dei toscani

Sfida ricca di gol quella tra Empoli e Vicenza nei trentaduesimi di Coppa Italia, c’è molto da ammirare dunque nel video Empoli Vicenza 4-2. I toscani conquistano la vittoria grazie alle reti siglate da Bajrami, Haas, Mancuso e Crociata. Il Vicenza l’aveva riaperta con Dalmonte e Lanzafame. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Bajrami! La sblocca l’Empoli dopo dieci minuti di gara! Haas serve il compagno di squadra che calcia di prima intenzione e buca la porta difesa da Pizzignacco. Altro tentativo di Bajrami, questa volta la sua conclusione viene murata. Mancusa serve per Bandinelli, la sua conclusione non trova la porta. Ottima partenza dell’Empoli trascinata dal suo numero dieci. Haas! Raddoppia l’Empoli! Bandinelli serve il compagno di squadra che si inserisce bene in area e non lascia scampo a Pizzignacco. Mancuso! Empoli che cala il tris a dieci minuti dalla fine della prima frazione! Bandinelli calcia da oltre venti metri, Pizzignacco non trattiene e lascia la sfera a Mancuso che timbra anche lui il cartellino. Dalmonte! Il Vicenza accorcia le distanze! Dalmonte serve il compagno di squadra che supera Vicario con un bel tiro. Pochi minuti alla fine di una prima frazione ricca di emozioni e di gol. Termina la prima frazione, Empoli avanti per tre reti ad uno con il Vicenza capace di riaprirla con Dalmonte.

VIDEO EMPOLI VICENZA: SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Empoli e Vicenza. Lanzafame! Dalmonte dalla destra serve Lanzafame che in area non sbaglia, gara riaperta definitivamente. Nell’Empoli entra il nuovo acquisto Cutrone per l’esordio in maglia toscana. Cutrone prova la conclusione in area, la sfera termina sulla sinistra. Cutrone! La chiude il nuovo acquisto! Mancuso assiste il compagno di squadra che entra in area e trafigge Pizzignacco. Attenzione c’è un controllo al Var. La rete viene annullata per fuorigioco. Crociata su punizione chiude la gara! Un bel tiro a giro che mette praticamente in ghiaccio la partita. Termina il match, l’Empoli vola ai sedicesimi di Coppa Italia.

IL TABELLINO

Marcatori: 11′ Bajrami, 29′ Haas, 37′ Mancuso, 39′ Dalmonte, 56′ Lanzafame, 88′ Crociata.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli (46′ Luperto), Marchizza; Ricci, Stulac (62′ Zurkowski), Bandinelli (75′ Crociata); Haas (83′ Asllani); Bajrami (62′ Cutrone), Mancuso. A disposizione: Brignoli, Furlan; Canestrelli, Ekong, La Mantia, Fiamozzi, Viti. Allenatore: Andreazzoli.

Vicenza (4-3-1-2): Pizzignacco; Di Pardo, Padella, Cappelletti, Calderoni; Proia, Pontisso (77′ Brosco), Rigoni (62′ Zonta); Dalmonte (70′ Crecco); Lanzafame (70′ Longo), Diaw (77′ Mancini). A disposizione: Grandi, Pasini, Bruscagin, Ierardi, Ongaro, Meggiorini, Sandon. Allenatore: Di Carlo.

Ammoniti: Luperto, Ricci (E), Rigoni, Dalmonte, Pontisso, Di Pardo (V).

