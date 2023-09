Video/ Entella Arezzo (1-2) gol e highlights: a segno Gucci e Poggesi! (Serie C, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA AREZZO: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale l’Arezzo supera in trasferta la Virtus Entella per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Indiani si affacciano in avanti in maniera arrembante immediatamente al 4′ con un tiro di Iori bloccato dall’estremo difensore De Lucia senza approfittare dell’incertezza di Disanto. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono riuscendo a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Gucci, approfittando di un erroraccio commesso da Lancini, e trovano anche il gol del raddoppio subito al 38′ per merito di Poggesi.

Nel secondo tempo i biancocelesti falliscono un’occasione importante al 49′ quando l’estremo difensore avversario Trombini si oppone in maniera efficace alla girata di Disanto. Nell’ultima parte dell’incontro i liguri, seppur inutilmente ai fini del punteggio, accorciano le distanze al 70′ con il gol realizzato da Santini a ribadire in rete la doppia chance avuta dal solito Disanto, che centra pure un palo poi al 90’+5′, e ribattuta da un sempre attento Trombini.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Zamparo e Disanto da un lato, Iori e Settembrini dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 7 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Virtus Entella non si muove, restando ferma a 2 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA AREZZO: IL TABELLINO

Virtus Entella-Arezzo 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 35′ Gucci(A); 38′ Poggesi(A); 70′ Santini(E).

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) – 22 De Lucia; 16 Manzi, 79 Lancini, 4 Bonini; 13 Zappella, 17 Tascone, 25 Petermann, 98 Mosti, 77 Parodi; 9 Disanto, 30 Zamparo. A disposizione: 1 Parodi, 12 Mazzadi, 6 Kontek, 7 Tomaselli, 8 Meazzi, 10 Clemenza, 14 Corbari, 20 Siatounis, 21 Faggioli, 24 Lipani, 26 Di Mario, 28 Reali, 29 Banfi, 92 Santini. Allenatore: Fabio Gallo.

AREZZO (4-3-3) – 1 Trombini; 14 Renzi, 6 Polvani, 13 Chiosa, 23 Poggesi; 8 Settembrini, 16 Mawuli, 5 Bianchi; 10 Pattarello, 28 Gucci, 19 Iori. A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, 2 Montini, 4 Risaliti, 7 Guccione, 9 Kozak, 11 Gaddini, 17 Lazzarini, 20 Zona, 21 Castiglia, 24 Foglia, 25 Masetti, 26 Crisafi, 27 Coccia. Allenatore: Paolo Indiani.

Arbitro: Carlo Rinaldi (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 14′ Iori(A); 26′ Zamparo(E); 32′ Settembrini(A); 49′ Disanto(E).

