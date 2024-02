Video/ Entella Carrarese (1-3) gol e highlights: Finotto cala il tris e chiude il match (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA CARRARESE (1-3): LA PARTITA

La Carrarese vince sul campo della Virtus Entella e vola al terzo posto in classifica a quota 45 punti. Lipani la sblocca dopo appena sei minuti di gara! Di Gennaro combina la frittata nel tentativo di liberare l’area, Lipani pressa e trova il gol del vantaggio. La Carrarese non ci sta e risponde un quarto d’ora dopo. Cicconi in mezzo da angolo, Della Latta colpisce per il pari. Bella azione di Cicconi che serve Panico, di testa sfiora il gol del vantaggio.

Ad inizio ripresa la ribalta Panico. Su angolo Santini sbaglia il disimpegno, Panico si avventa sul pallone e con il destro sigla. Montevago entra in campo e con la sua espulsione compromette definitivamente la gara. Contatto con Illanes e rosso diretto. Cicconi dalle retrovie lancia Finotto che aggancia, supera Zappella, e poi trova il pallonetto vincente. Finotto a botta sicura, De Lucia salva di piede.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA CARRARESE (1-3): IL TABELLINO

Marcatori: 6′ Lipani, 20′ Della Latta, 51′ Schiavi, 70′ Finotto

Entella (3-5-2) De Lucia, Bonini, Portanova (64′ Vianni), Manzi; Garattoni (78′ Granata), Corbari, Petermann (78′ Siatounis), Lipani, Zappella; Giovannini (58′ Tomaselli), Santini (58′ Montevago)

Carrarese (3-4-2-1) Bleve. Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (81′ Coppolaro), Della Latta (81′ Cerretelli), Schiavi, Cicconi; Panico (81′ Giannetti), Belloni (15′ Finotto); Capello (73′ Capezzi)

Note: ammoniti: Schiavi Espulso: Montevago al 61′

