Video/ Entella Chievo (1-1) highlights e gol. Rigione risponde a Mazzitelli (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Entella Chievo 1-1 ci mostra come non basti giocare bene e creare tante occasioni nell’arco dei novanta minuti per vincere le partite, è necessario trovare il modo di buttarla dentro, di riffa o di raffa. Solamente il guizzo di Rigione, bravissimo a rincorrere un pallone che sembrava ormai ingiocabile e a depositarlo in rete, ha permesso alla formazione allenata da Aglietti di uscire dal Comunale di Chiavari con il punticino ed evitare così un KO che sarebbe stato ingiusto ed eccessivamente severo. Perché già nella prima frazione di gioco gli ospiti si erano affacciati spesso e volentieri nell’area di rigore, con Vignato e Djordjevic incapaci di finalizzare le tante azioni d’attacco costruire dai suoi compagni. Molto più cinici i padroni di casa che al primo vero affondo sbloccano la contesa con Mazzitelli che trafigge Sempre con una cannonata imparabile. Nella ripresa il Chievo intensifica l’assedio nella trequarti dell’Entella che si chiude a riccio nel disperato tentativo di difendere il vantaggio, ma quando non esci più dalla tua metà campo poi è inevitabile che gli avversari ti puniscano. Probabilmente i clivensi sarebbero riusciti a ribaltarla se non fosse stato per gli interventi di Borra, che ha tenuto stoicamente la saracinesca abbassata fino al triplice fischio di Marini. In classifica il Chievo viene scavalcato dalla Salernitana e agganciato dal Pisa che sta attraversando un momento di grazia, per accedere ai play-off di Serie B dovrà sgomitare fino all’ultima giornata. La Virtus Entella resta stabile a centro classifica, a debita distanza dalla zona play-out (+6 su Ascoli e Juve Stabia).

LE DICHIARAZIONI

Michele Rigione stava per lasciare il campo quando ha segnato il gol che ha permesso al Chievo di uscire imbattuto dal Comunale di Chiavari: “Mi è arrivato un pallone sul secondo palo e ho pensato solamente a buttarlo dentro, anche a costo di sfracellarmi addosso al portiere. Sono stato bravo a crederci quando sembrava stesse per uscire, non bisogna mai arrendersi altrimenti i risultati non arriveranno mai. Già nel riscaldamento avevo sentito una fitta poco rassicurante all’adduttore poco, eppure ho provato a stringere i denti e a non tirarmi indietro, non potevo di certo abbandonare i miei compagni. Alla fine è arrivato un punto importante anche se forse meritavamo qualcosa di più, abbiamo avuto diverse occasioni per vincere la partita, ce l’abbiamo messa tutta ma non è bastato, in fondo va bene così. Durante la settimana il mister ci fa lavorare moltissimo sulle palle inattive e in allenamento collaudiamo diversi schemi su calci piazzati. In ogni caso per i play-off ci siamo anche noi”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ENTELLA CHIEVO



© RIPRODUZIONE RISERVATA