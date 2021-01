Video/ Entella Cosenza (1-2): highlights e gol. I bruzi tornano a vincere! (Serie B)

VIDEO ENTELLA COSENZA (1-2): LA SINTESI

Brutta caduta casalinga della Virtus Entella, che si arrende di fronte alla determinazione del Cosenza. Gli highlights della partita giocata al Comunale di Chiavari regalano tre gol ed una sintesi battagliera. I calabresi vincono e convincono in rimonta, lasciando la Virtus Entella nei bassifondi della classifica di Serie B. Pronti via e Capello chiama in causa Falcone, subito in mostra con una bella parata. Gli uomini di Vivarini attaccano e al ventisettesimo trovano il momentaneo vantaggio con Costa. Bravo il giocatore della Virtus Entella a sorprendere la difesa rossoblu con un inserimento vincente sugli sviluppi di un corner. Il suo sinistro è ben calibrato e non lascia scampo a Falcone per l’1-0 locale. La partita si vivacizza, il Cosenza non ci sta e prova a reagire con Carretta che però non trova lo specchio della porta. Nella ripresa Gliozzi, che si era visto annullare il gol del pareggio per posizione di fuorigioco, sfodera una girata di testa sul traversone di Tremolada: nulla da fare per Russo e pallone in fondo al sacco per l’uno pari. Passa appena una manciata di minuti e Toscano fa la frittata, stendendo in area Sciaudone. Tremolada si prende la responsabilità di calciare il rigore e anche la ripetizione del tiro si rivela letale per i padroni di casa. Il Cosenza infatti segna e mette in ghiaccio il bottino pieno. Fa festa solo il Cosenza al triplice fischio, con tre punti che valgono doppio soprattutto perché conquistati lontano da casa. Si fa sempre più dura, invece, la situazione di classifica dei chiavaresi.

IL TABELLINO

ENTELLA-COSENZA 1-2

Reti: 27′ Costa, 52′ Gliozzi, 57′ Tremolada (rig.)

Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro (66′ Cleur), Poli, Chiosa, Costa (75′ Pavic); Brescianini, Nizzetto (46′ Toscano), Koutsoupias (75′ Mazzocco); Schenetti; Brunori, Capello (66′ Mancosu). All. Vivarini.

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Ingrosso; Vera (73′ Schiavi), Petrucci, Gerbo; Tremolada (73′ Kone); Gliozzi (81′ Trotta), Carretta (88′ Ba). All. Occhiuzzi.

Arbitro: Ayroldi.

Note: ammoniti Vera, Idda, Chiosa e Falcone.

