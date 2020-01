Video/ Entella Cremonese (1-1): highlights e gol. Ciofani e De Luca nel primo tempo

Il video di Virtus Entella-Cremonese racconta una partita frizzante, soprattutto nel primo tempo, tra due squadre che alla fine si sono equivalse. Due gol in novanta minuti ed un punto a testa al termine del match permettono ai liguri e ai lombardi di aggiungere un punto alla propria classifica. Primo tempo veramente infuocato, con la Cremonese subito in vantaggio dopo una manciata di minuti. Al quinto, sugli sviluppi di un corner, Ciofani si fa trovare pronto e con un bel colpo di testa infila in porta. La palla, in realtà, rimbalza sulla linea dove c’è Mazzitelli, che però non riesce ad allontanare e ad evitare lo zero a uno grigiorosso. Dopo mezzora ecco il pareggio della squadra chiavarese: un lancio lungo dalla difesa raggiunge De Luca, bravo ad approfittare della dormita generale della difesa lombarda per concludere a rete l’uno a uno. La partita si accende e Paroni diventa subito protagonista con una grande parata sul tentativo di Piccolo. Il secondo tempo comincia con l’intervento decisivo di Chiosa sulla conclusione pericolosa di Ciofani. Poi ci prova Nizzetto a sorprendere Ravaglia da fuori area, ma nulla di fatto. Le ultime chances arrivano nel finale, con Palombi per la Cremonese e Adorjan per la Virtus Entella. Nel recupero occasione ghiotta per Palombi, che però non centra la porta. Finisce dunque uno a uno allo stadio Comunale, con le due due squadre che si dividono la posta in palio e aggiungono un punticino prezioso alla classifica. CLICCA QUI PER IL VIDEO ENTELLA CREMONESE

VIDEO ENTELLA CREMONESE: IL TABELLINO

Virtus Entella-Cremonese 1-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 5′ Ciofani (C), 35′ De Luca G. (E)

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli (82′ Adorjan), Toscano, Eramo (62′ Nizzetto); Currarino; De Luca G., Mancosu (70′ Morra). All. Boscaglia .

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Valzania (58′ Palombi); Piccolo (82′ Gaetano), Ciofani, Deli (20′ Boultam). All. Rastelli.

Arbitro: Di Martino della sezione di Teramo

Ammoniti: 15′ Valzania (C), 30′ Mazzitelli (E), 32′ Currarino (E), 47′ Terranova (C), 68′ Gustafson (C), 78′ Boultam (C)

