Video/ Entella Fermana (1-1) gol e highlights: Fort all’ultimo istante! (Serie C girone B, 25 febbraio 2024)

Entella e Fermana si dividono la posta in palio con l’ultima in classifica che sigla il pari all’ultimo istante. Ad inizio match Giovinco calcia a botta sicura, salva tutto De Lucia che sfodera un grandissimo intervento. Embalo ha l’occasione per sbloccarla ma da ottima posizione spara sulla traversa. Il primo tempo non regala altre grandi emozioni.

Nella ripresa i padroni di casa attaccano a testa bassa e trovano la rete del vantaggio. Palla in area a Giovannin e tiro che non lascia scampo a Furlanetto. I padroni di casa continuano ad attaccare. Giovinco calcia bene ma De Lucia respinge. Occasione per Petrelli che viene chiuso dalla difesa avversaria. All’ultima palla messa in area Fort trova la deviazione vincente. La Fermana trova un punto d’oro.

ENTELLA: De Lucia V., Parodi L. (dal 32′ st Sadiki K.), Bonini F., Manzi C., Zappella D., Corbari A., Petermann D., Lipani J. (dal 11′ st Siatounis A.), Tomaselli G. (dal 22′ st Garattoni A.), Giovannini R. (dal 32′ st Vianni S.), Embalo A.. A disposizione: Paroni A., Siaulys O., Di Mario S., Ghio U., Granata A., Muller Cecchini M., Portanova D., Valori M.

FERMANA: Furlanetto A., Eleuteri A., Fort F., Santi P., Carosso A. (dal 45’+1 st Pistolesi F.), Malaccari N. (dal 18′ st Petrelli E.), Scorza C., Misuraca G., Petrungaro L. (dal 33′ st Gianelli J.), Giovinco G., Sorrentino L. (dal 19′ st Marcandella D.). A disposizione: Borghetto N., Mancini A., Bonfigli L., Condello S., de Santis I. F., Heinz J., Locanto G., Niang O.

Reti: al 19′ st Giovannini R. (Entella), al 45’+3 st Fort F. (Fermana) .

Ammonizioni: al 43′ pt Tomaselli G. (Entella), al 2′ st Petermann D. (Entella) al 22′ pt Misuraca G. (Fermana).

