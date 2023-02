Video/ Entella Fermana (2-0) gol e highlights: Morosini concede il bis (Serie C)

VIDEO ENTELLA FERMANA (2-0): LA PARTITA

Entella Fermana segna la seconda vittoria consecutiva dei liguri che guardano con sempre maggiore fiducia al proseguimento della stagione. Una gara da prendere con le molle alla vigilia visto lo stato di forma di una Fermana reduce dal poker all’Olbia e da un periodo che le ha permesso di uscire con decisione dalla zona play-out. E, infatti, il match si è rivelato tutt’altro che semplice visto che la formazione di Protti, ben messa in campo e sempre votata all’attacco, ha impensierito non poco Chiosa e compagni. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per Merkaj e Meazzi, quest’ultimo fermato in modo prodigioso da Borghetto. In casa Fermana, invece, opportunità degne di nota per Fischnaller e Maggio, sempre pronti a pungere in ripartenza.

Nella ripresa, invece, Virtus Entella più propositiva e padrona del gioco ma l’occasione più ghiotta per la squadra ospite. Dopo un tentativo di Merkaj, infatti, la Fermana sfiora il vantaggio con Maggio ma la sua conclusione sbatte sul palo con Borra ormai battuto. Alla mezz’ora, però, l’Entella passa: è il neo entrato Morosini a firmare il vantaggio con un colpo di testa su perfetto assist di Parodi. Lo stesso centrocampista di casa timbra anche il punto del raddoppio a tempo scaduto mettendo in rete un contropiede perfetto dei suoi. Il 2-0 conclusivo risulta severo per una Fermana che certifica il suo buon momento di forma e che, forse, avrebbe meritato qualcosa di più. Per l’Entella tre punti di platino con un Morosini tornato decisivo.

VIDEO ENTELLA FERMANA (2-0): IL TABELLINO

ENTELLA: Borra; Parodi L., Sadiki (17’st Pellizzer), Chiosa; Zappella, Corbari, Rada (17’st Paolucci), Barlocco (23’st Favale); Meazzi (23’st Morosini); Zamparo, Merkaj (30’st Banfi). A disposizione: De Lucia, Tomaselli, Tascone, Manzi, Reali, Siatounis. Allenatore: Volpe

FERMANA: Borghetto; Gkertsos (35’st Eleuteri), Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (42’st Spedalieri); Romeo (35’st Busatto), Scorza, Misuraca; Neglia, Fischnaller, Maggio. A disposizione: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Pinzi, Carosso, Giampaoli, Pampano, Ronci. Allenatore: Protti

Reti: 31’st Morosini, 50’st Morosini

Ammoniti: Gkertsos, Volpe (all.), Rada, Romeo, Corbari, Pellizzer, Borra, Banfi, Spedalieri, Morosini

