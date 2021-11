Video/ Entella Grosseto (1-0) gol e highlights: la risolve Lescano al 92′ (Serie C)

VIDEO ENTELLA GROSSETO 1-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-0 Entella Grosseto. Nella gara valevole per la 14^ giornata del girone B di Serie C, a conquistare i tre punti è la formazione ligure, come possiamo vedere nel video degli highlights. L’Entella centra la terza vittoria consecutiva e si piazza al quinto posto in classifica con 21 punti. Per il Grosseto continua il periodo negativo, si tratta infatti della seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro gare di campionato.

Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Il primo tempo si apre con l’Entella che fa la partita fin dalle prime battute di gioco. Con un grande possesso palla i liguri chiudono il Grosseto nella propria metà campo. Al 10′ arriva il primo squillo del match, ed è di marca ligure. Karic riceve palla in posizione defilata, converge verso il centro e scarica un potente tiro, deviato in angolo da Barosi. L’Entella fa la partita ma non riesce ad aprire varchi nella retroguardia toscana, il primo tempo infatti non regala molte emozioni e si chiude sul punteggio di 0-0.

VIDEO ENTELLA GROSSETO 1-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la stessa trama del primo: l’Entella con un grande possesso palla gestisce il pallone, mentre il Grosseto gioca in maniera attendista e prova a colpire in contropiede. Al 65′ arriva la prima vera occasione della gara. Chiosa ci prova di testa, ma non centra di pochissimo la porta. Entella vicina al gol. Al 70′ si accende improvvisamente Morosini. Azione personale dell’ex Genoa, che arriva al limite e scarica un potente destro che si stampa sul palo.

I liguri alzano i giri del motore, e al 74′ è ancora Morosini ad andare vicino al gol. Direttamente da calcio di punizione prova la battuta a rete, ma trova l’ottima parata di Barosi. Al 76′ è ancora Morosini a provarci con un tiro dalla distanza che termina di poco fuori. Al 78′ ancora Entella. Questa volta è Dessena che di testa centra la traversa. I liguri spingono, ma la porta sembra stregata. Al 92′ riesce però a sbloccarla. Fallo di Ciolli su Meazzi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Lescano, che con freddezza realizza il gol che vale la vittoria per 1-0.

VIDEO ENTELLA GROSSETO 1-0: IL TABELLINO

RETI: 92’ rig. Lescano (E).

ENTELLA:Borra, Cleur, Barlocco, Capello (27’ st Merkaj), Magrassi (8’ st Morosini), Lipani, Karic, Chiosa (27’ st Bruno), Coppolaro, Paolucci (8’ st Dessena), Lescano. A disp. Paroni, Alesso, Banfi, Cicconi, Macca, Di Cosmo, Meazzi, Pavic. All. Volpe.

GROSSETO:Barosi, Siniega, Ciolli, Salvi, Raimo, Piccoli (25’ st Artioli), Fratini, Cretella (41’ st Ghisolfi), Semeraro (41’ st Verduci), Arras (25’ st Scaffidi), Dell’Agnello (19’ Moscati). A disp. Di Bonito, Marigosu, De Silvestro, Boccardi. All. Magrini.

