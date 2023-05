Video/ Entella Gubbio (3-1) gol e highlights: Merkaj e Ramirez trascinano i liguri

VIDEO ENTELLA GUBBIO: RIMONTA PERFETTA

Entella Gubbio video gol e highlights del ritorno degli ottavi di finale dei playoff Serie C vinto dai padroni di casa per 3-1, pareggiando così il 2-0 inflitto dagli umbri e aggiudicandosi il passaggio del turno per via di un miglior piazzamento. Che fosse una serata clamorosamente positiva per i colori biancoazzurri lo si era capito sin da subito. Infatti dopo appena dieci minuti il risultato era già sul 2-0: prima la freddezza di Merkaj al 4′ e poi una punizione strepitosa di Gaston Ramirez al 10′ con la sfera che passa sopra la barriera e si insacca. Al Comunale è una bolgia che trascina ancora di più l’Entella.

Nella ripresa il Gubbio è obbligato a dover attaccate visto che col doppio 2-0 a parti inverse sarebbe eliminato, ma c’è solo la Virtus in campo: dopo una traversa e un gol annullato, i liguri trovano il tris con la doppietta personale di Merkaj che virtualmente consegna il passaggio del turno ai suoi. In queste partite però non è mai finita finché l’arbitro non fischia tre volte ed ecco come a cinque minuti dalla fine il Gubbio accorcia col rigore di Vazquez . Tutto ciò non basta però agli umbri che si devono arrendere per la regola del miglior piazzamento che va a premiare in caso di parità.

VIDEO ENTELLA GUBBIO: MERKAJ SCATENATO, RAMIREZ DIPINGE

Entella Gubbio è stata sicuramente la partita di due giocatori in particolare: Merkaj e Ramirez. Il primo ha realizzato due gol, uno per tempo, andando prima a sbloccare la gara nei primissimi minuti e successivamente a mettere il match in ghiaccio con un gol col senno di poi decisivo. L’ex Bologna invece ha dipinto calcio per tutta la sua partita, segnando una rete strepitosa su punizione sotto l’incrocio che ha fatto impazzire il Comunale.

Oltre ai singoli però c’è da lodare un gruppo meraviglioso che ha retto bene all’andata nonostante due gol in pochi minuti ad inizio ripresa, ha approfittato dell’uomo in più proprio poco dopo il 2-0 in Umbria accettando di perdere limitando i danni e giocandosi tutto al ritorno. Così è stato e dopo 10 minuti il risultato era già pareggiato. Un’impresa meravigliosa per i tifosi biancazzurri che strappano il pass dei quarti.

VIDEO ENTELLA GUBBIO, IL TABELLINO

ENTELLA-GUBBIO 3-1

MARCATORI: 3′ e 16′ st Merkaj (E), 9′ Ramirez (E), 40′ Vazquez su rigore

ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Chiosa (3′ Sadiki), Manzi; Zappella, Corbari (75′ Rada), Paolucci, Tomaselli; Ramirez (67′ Reali); Merkaj (75′ Faggioli), Clemenza (46′ Meazzi).

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini (46′ Toscano); Corsinelli (65′ Dutu), Rosaia, Bontà (46′ Vazquez), Nicolao; Bulevardi (65′ Arras); Spina (67′ Tazzer), Di Stefano.

ARBITRO: Tremolada di Monza

