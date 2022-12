Video/ Entella Lucchese (1-1) gol e highlights: l’ha ripresa Favale! (Serie C)

VIDEO ENTELLA LUCCHESE (1-1): LA PARTITA

La Lucchese non riesce ad espugnare lo stadio Comunale di Chiavari, grazie al pareggio dell’Entella nei minuti finali, in questo match pazzesco, valido per la diciassettesima giornata di Serie C, Girone B. I padroni di casa partono forte e dopo meno di un minuto sfiorano il vantaggio su una generosa azione di pressing di Merkaj, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al nono minuto Benassai fa un salvataggio che vale un gol ed al 29esimo arriva l’episodio che cambia la partita: Pellizzer intercetta con un braccio la conclusione pericolosa di Rizzo Pinna. l’arbitro assegna il rigore senza pensarci due volte e Mastalli è freddissimo dal dischetto, realizzando la rete del vantaggio.

Nel secondo tempo due mister giocano a scacchi e, dopo alcuni cambi per rimescolare le carte in tavola, lo schema è chiaro: i rossoneri aspettano la reazione della Virtus, cercando i varchi per ripartire. Per la prima mezz’ora della seconda frazione di gioco i ritmi sono molto bassi, ma nel finale di gara l’intensità cresce, così come le occasioni create dall’Entella: al 74esimo Morosini controlla e da ottima posizione calcia alto. Un minuto più tardi Cucchietti è costretto a smanacciare un tiro cross di Meazzi. La Lucchese sparisce dal campo, ed all’88esimo Parodi disegna una traiettoria golosa, che attraversa tutto lo specchio della porta, ma nessuno riesce a spingerla dentro. Nel recupero, però, Favale fa impazzire il pubblico di casa e realizza l’1-1: meravigliosa conclusione al volo con il mancino, che trafigge il portiere rossonero e si insacca in rete.

VIDEO ENTELLA LUCCHESE (1-1): IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Pellizzer, Chiosa, Favale; Tenkorang (16′ st Morosini), Paolucci (1′ st Tascone), Palmieri (33′ st Doumbia); Ramirez (1′ st Meazzi); Zamparo, Merkaj (16′ pt Faggioli). A disp.: Borra, Di Mario, Dessena, Di Cosmo, Corbari, Rada, Reali, Sadiki, Meazzi. All. Volpe

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Alagna, Benassai, Tiritiello, Quirini (1′ st Merletti); Visconti (22′ st D’Alena), Franco, Mastalli; Rizzo Pinna (34′ st Ravasio), Bianchimano (23′ pt Semprini), Bruzzaniti (34′ st Bachini). A disp.: Galletti, Labozzetta, Maddaloni, Ferro, Romero, D’Ancona, Catania. All. Maraia

ARBITRO: Michele Giordano di Novara (Ceolin di Treviso, Licari di Marsala)

RETI: 31′ pr rig. Mastalli, 45′ st Favale

NOTE: Ammoniti: 13′ pt Paolucci, 29′ pt Pellizzer, 48′ pt Benassai, 2′ st Franco, 29′ st Faggioli, Recupero: 5′ pt; 5′ st

