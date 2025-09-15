Video Entella Mantova (risultato finale 1-0): gol e highlights della gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2025/2026

VIDEO ENTELLA MANTOVA (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Entella Mantova, gol e highlights: allo stadio “Comunale” di Chiavari i liguri conquistano la prima vittoria dal loro ritorno in Serie B, meritando i tre punti al cospetto di una formazione biancorossa volitiva e anche sfortunata, ma che ai punti deve cedere il passo alla rete lampo di Tiritiello. Infatti a decidere l’incontro è il gol già al 7′ del primo tempo del biancoceleste, bravo a insaccare di testa su punizione battuta da Guiu. Lo stesso difensore sarà nuovamente protagonista proprio al tramonto del match, con un provvidenziale salvataggio sul virgiliano Mensah (86′) e che consente ai suoi di fare bottino pieno e salire a quota 5 dopo le prime tre giornate del campionato di Serie B.

Dal canto suo, l’undici allenato da Davide Possanzini ci prova puree nel primo tempo a rimettere le cose a posto, ma due grandi parte del numero 1 Colombi, e un clamoroso palo colto dagli ospiti con Mancuso (44′) permettono alla Virtus di andare al riposo avanti. Nella ripresa, contrariamente alle aspettative, sale in cattedra la squadra di Andrea Chiappella, più determinata degli avversari a cercare il secondo gol: prima Franzoni, poi Fumagalli e Di Mario sfiorano il 2-0, mentre dall’altra parte Fiori impensierisce Colombi. Solo nel finale, complice la girandola dei cambi e la stanchezza dei padroni di casa, i biancorossi vengono fuori, ma la chiusura di Tiritiello su Mensah (86′) e Castellini che nega a Franzoni il raddoppio (88′) sono le ultime emozioni di un vibrante pomeriggio.

VIDEO ENTELLA MANTOVA (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Del Lungo (75′ Parodi), Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia (84′ Karic), Nichetti, Di Mario (84′ Boccadamo); Franzoni, Guiu (65′ Ankeye); Fumagalli (65′ Debenedetti). A disposizione: Del Frate, Rinaldini, Lipani, Bariti, Moretti, Benali, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa, Radaelli, Mantovani (32′ Maggioni), Castellini, Bani; Wieser (75′ Majer), Trimboli; Galuppini, Mancuso (59′ Falletti), Fiori (59′ Caprini); Bonfanti (59′ Mensah). A disposizione: Bongini, Verre, Frattini, Galantucci, Masi, Gentile, Ferrario, Bagatti. Allenatore: Davide Possanzini.

Rete: 7′ pt Tiritiello (E).

Ammoniti: Franzoni (E), Fumagalli (E), Di Mario (E).

GUARDA QUI VIDEO ENTELLA MANTOVA, GOL E HIGHLIGHTS